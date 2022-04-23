Зеленский заявил, что Киев начал получать "то оружие, о котором просил"
Зеленский заявил, что Украина начала получать от партнеров "то оружие, о котором просила"
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил во время видеообращения, что Украина начала получать от партнеров "то оружие, о котором она просила", но не назвал конкретное вооружение и партнеров.
"Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец услышали нас. Которые обеспечивают нас именно тем, о чем мы просили", - заявил Зеленский, говоря о поставках оружия в страну.
Ранее минобороны Канады заявило, что страна передала Украине тяжелую артиллерию и гаубицы. Премьер Испании Педро Санчес сообщил, что в рамках военной помощи Украине корабль ВМС страны отправился в четверг в сторону Польши с 200 тоннами боеприпасов и военного снаряжения, а также транспортными средствами. Также в четверг президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, включая 72 гаубицы с тягачами и 144 тысячами снарядов к ним, а также более 121 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost, которые в Пентагоне сочли подходящими "для Донбасса".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.