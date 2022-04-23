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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь - РИА Новости, 23.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220423/ogon-1785082734.html
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь - РИА Новости, 23.04.2022
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:34
2022-04-23T15:27
религия
религия
иерусалим
русская православная церковь
пасха
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ИЕРУСАЛИМ, 23 апр — РИА Новости. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Телевизионную трансляцию ведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".Огонь уже получила делегация Фонда Андрея Первозванного. Теперь она направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы оттуда доставить его в Россию.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.Специальный рейс привезет огонь во Внуково-3 к пасхальной службе, его доставят в 15 храмов Москвы и пять — ближайшего Подмосковья, чтобы все желающие в течение Светлой седмицы смогли зажечь от него свои лампады. Кроме того, огонь отвезут и в другие города — в Санкт-Петербург, в Сибирь, на Дальний Восток.
https://ria.ru/20220423/kulichi-1785069946.html
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Момент схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
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религия, иерусалим, русская православная церковь, пасха
14:34 23.04.2022 (обновлено: 15:27 23.04.2022)
 
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВерующие у храма Гроба Господня, где празднуется схождение Благодатного огня. 27 апреля 2019
Верующие у храма Гроба Господня, где празднуется схождение Благодатного огня. 27 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ИЕРУСАЛИМ, 23 апр — РИА Новости. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Телевизионную трансляцию ведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".
Огонь уже получила делегация Фонда Андрея Первозванного. Теперь она направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы оттуда доставить его в Россию.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.
Специальный рейс привезет огонь во Внуково-3 к пасхальной службе, его доставят в 15 храмов Москвы и пять — ближайшего Подмосковья, чтобы все желающие в течение Светлой седмицы смогли зажечь от него свои лампады. Кроме того, огонь отвезут и в другие города — в Санкт-Петербург, в Сибирь, на Дальний Восток.
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