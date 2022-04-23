https://ria.ru/20220423/ogon-1785082734.html

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь - РИА Новости, 23.04.2022

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T14:34

2022-04-23T14:34

2022-04-23T15:27

религия

религия

иерусалим

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пасха

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ИЕРУСАЛИМ, 23 апр — РИА Новости. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Телевизионную трансляцию ведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".Огонь уже получила делегация Фонда Андрея Первозванного. Теперь она направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы оттуда доставить его в Россию.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.Специальный рейс привезет огонь во Внуково-3 к пасхальной службе, его доставят в 15 храмов Москвы и пять — ближайшего Подмосковья, чтобы все желающие в течение Светлой седмицы смогли зажечь от него свои лампады. Кроме того, огонь отвезут и в другие города — в Санкт-Петербург, в Сибирь, на Дальний Восток.

https://ria.ru/20220423/kulichi-1785069946.html

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, иерусалим, русская православная церковь, пасха