https://ria.ru/20220423/ogon-1785067890.html

Российская делегация прибыла к храму Гроба Господня за Благодатным огнем

Российская делегация прибыла к храму Гроба Господня за Благодатным огнем - РИА Новости, 23.04.2022

Российская делегация прибыла к храму Гроба Господня за Благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла к храму Гроба Господнего в Иерусалиме в ожидании сошествия Благодатного огня, сообщили РИА Новости в фонде. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T12:11

2022-04-23T12:11

2022-04-23T12:11

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религия

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ИЕРУСАЛИМ, 23 апр - РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла к храму Гроба Господнего в Иерусалиме в ожидании сошествия Благодатного огня, сообщили РИА Новости в фонде.Представитель фонда уточнил РИА Новости, что делегация вошла в храм Гроба Господня.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи.ФАП доставит Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима специальным рейсом. Благодатный огонь прибудет в аэропорт "Внуково-3". В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий Русской православной церкви также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проводят три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".

https://ria.ru/20220423/pereedanie-1785040779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, русская православная церковь, пасха, россия, иерусалим