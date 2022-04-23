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Российская делегация прибыла к храму Гроба Господня за Благодатным огнем - РИА Новости, 23.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220423/ogon-1785067890.html
Российская делегация прибыла к храму Гроба Господня за Благодатным огнем
Российская делегация прибыла к храму Гроба Господня за Благодатным огнем - РИА Новости, 23.04.2022
Российская делегация прибыла к храму Гроба Господня за Благодатным огнем
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла к храму Гроба Господнего в Иерусалиме в ожидании сошествия Благодатного огня, сообщили РИА Новости в фонде. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:11
2022-04-23T12:11
религия
религия
русская православная церковь
пасха
россия
иерусалим
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ИЕРУСАЛИМ, 23 апр - РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла к храму Гроба Господнего в Иерусалиме в ожидании сошествия Благодатного огня, сообщили РИА Новости в фонде.Представитель фонда уточнил РИА Новости, что делегация вошла в храм Гроба Господня.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи.ФАП доставит Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима специальным рейсом. Благодатный огонь прибудет в аэропорт "Внуково-3". В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий Русской православной церкви также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проводят три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".
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религия, русская православная церковь, пасха, россия, иерусалим
12:11 23.04.2022
 
Российская делегация прибыла к храму Гроба Господня за Благодатным огнем

Российская делегация прибыла к храму Гроба Господня в Иерусалиме за Благодатным огнем

© РИА Новости / Антон СкрипуновСхождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИЕРУСАЛИМ, 23 апр - РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла к храму Гроба Господнего в Иерусалиме в ожидании сошествия Благодатного огня, сообщили РИА Новости в фонде.
Представитель фонда уточнил РИА Новости, что делегация вошла в храм Гроба Господня.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи.
ФАП доставит Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима специальным рейсом. Благодатный огонь прибудет в аэропорт "Внуково-3". В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий Русской православной церкви также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.
Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проводят три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".
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