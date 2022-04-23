https://ria.ru/20220423/ogon-1785067890.html
Российская делегация прибыла к храму Гроба Господня за Благодатным огнем
Российская делегация прибыла к храму Гроба Господня за Благодатным огнем - РИА Новости, 23.04.2022
Российская делегация прибыла к храму Гроба Господня за Благодатным огнем
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла к храму Гроба Господнего в Иерусалиме в ожидании сошествия Благодатного огня, сообщили РИА Новости в фонде. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:11
2022-04-23T12:11
2022-04-23T12:11
религия
религия
русская православная церковь
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иерусалим
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ИЕРУСАЛИМ, 23 апр - РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла к храму Гроба Господнего в Иерусалиме в ожидании сошествия Благодатного огня, сообщили РИА Новости в фонде.Представитель фонда уточнил РИА Новости, что делегация вошла в храм Гроба Господня.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи.ФАП доставит Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима специальным рейсом. Благодатный огонь прибудет в аэропорт "Внуково-3". В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Представители епархий Русской православной церкви также отвезут его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь и на Дальний Восток.Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проводят три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".
https://ria.ru/20220423/pereedanie-1785040779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, русская православная церковь, пасха, россия, иерусалим
Российская делегация прибыла к храму Гроба Господня за Благодатным огнем
Российская делегация прибыла к храму Гроба Господня в Иерусалиме за Благодатным огнем