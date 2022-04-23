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СМИ узнало, сколько Netflix потратил на новый сезон "Очень странных дел" - РИА Новости, 23.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220423/netflix-1784969705.html
СМИ узнало, сколько Netflix потратил на новый сезон "Очень странных дел"
СМИ узнало, сколько Netflix потратил на новый сезон "Очень странных дел" - РИА Новости, 23.04.2022
СМИ узнало, сколько Netflix потратил на новый сезон "Очень странных дел"
Netflix потратил по 30 миллионов долларов на каждый эпизод четвертого сезона "Очень странных дел", пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои... РИА Новости, 23.04.2022
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Netflix потратил по 30 миллионов долларов на каждый эпизод четвертого сезона "Очень странных дел", пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.Всего было отснято девять серий. А значит, общий бюджет может достигать 270 миллионов долларов.Для сравнения, на последний сезон "Игры престолов" — одного из самых дорогих проектов — потратили ощутимо меньше. По данным Insider, эпизод стоил 15 миллионов. Статья The Wall Street Journal вышла после того, как стало известно о падении акций Netflix. Они подешевели на 39 процентов.
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новости культуры, кино и сериалы, netflix
00:22 23.04.2022
 
СМИ узнало, сколько Netflix потратил на новый сезон "Очень странных дел"

WSJ: Netflix потратил 30 миллионов на каждый эпизод четвертого сезона "Очень странных дел"

© NetflixКадр из трейлера к четвертому сезону сериала "Очень странные дела"
Кадр из трейлера к четвертому сезону сериала Очень странные дела
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Netflix потратил по 30 миллионов долларов на каждый эпизод четвертого сезона "Очень странных дел", пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.
Всего было отснято девять серий. А значит, общий бюджет может достигать 270 миллионов долларов.
Для сравнения, на последний сезон "Игры престолов" — одного из самых дорогих проектов — потратили ощутимо меньше. По данным Insider, эпизод стоил 15 миллионов.
Статья The Wall Street Journal вышла после того, как стало известно о падении акций Netflix. Они подешевели на 39 процентов.
Кадр из трейлера к четвертому сезону сериала Очень странные дела
12 апреля, 18:42Культура
Вышел трейлер четвертого сезона "Очень странных дел"
 
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