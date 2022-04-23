https://ria.ru/20220423/netflix-1784969705.html

СМИ узнало, сколько Netflix потратил на новый сезон "Очень странных дел"

СМИ узнало, сколько Netflix потратил на новый сезон "Очень странных дел" - РИА Новости, 23.04.2022

СМИ узнало, сколько Netflix потратил на новый сезон "Очень странных дел"

Netflix потратил по 30 миллионов долларов на каждый эпизод четвертого сезона "Очень странных дел", пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T00:22

2022-04-23T00:22

2022-04-23T00:22

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Netflix потратил по 30 миллионов долларов на каждый эпизод четвертого сезона "Очень странных дел", пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.Всего было отснято девять серий. А значит, общий бюджет может достигать 270 миллионов долларов.Для сравнения, на последний сезон "Игры престолов" — одного из самых дорогих проектов — потратили ощутимо меньше. По данным Insider, эпизод стоил 15 миллионов. Статья The Wall Street Journal вышла после того, как стало известно о падении акций Netflix. Они подешевели на 39 процентов.

https://ria.ru/20220412/netflix-1783183515.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix