https://ria.ru/20220420/netflix-1784534475.html
Акции Netflix подешевели на 39 процентов после ухода из России
Акции Netflix подешевели на 39 процентов после ухода из России - РИА Новости, 20.04.2022
Акции Netflix подешевели на 39 процентов после ухода из России
Акции американского стримингового сервиса Netflix падают в цене на 39%, до минимума с зимы 2018 года, после публикации данных о крупнейшей за десятилетие потере РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:48
2022-04-20T16:48
2022-04-20T17:37
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Акции американского стримингового сервиса Netflix падают в цене на 39%, до минимума с зимы 2018 года, после публикации данных о крупнейшей за десятилетие потере подписчиков после ухода из РФ, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.11 мск акции Netflix дешевели на 38,6%, или на 134,87 доллара, до 214,12 доллара за ценную бумагу. В ходе торгов стоимость акций опускалась до 212,51 доллара, что является минимальным значением с зимы 2018 года. Причем темпы падения стоимости акций являются сильнейшими с 2004 года. Тогда ценные бумаги подешевели за сутки на 40,96%.В ноябре 2021 года стоимость акций Netflix достигла своего исторического рекорда, поднявшись почти до 701 доллара за ценную бумагу. Однако удержаться у этой отметки и продолжить рост им не удалось. С тех пор акции сервиса стали ежемесячно показывать снижение стоимости. В итоге, с ноября по апрель акции подешевели от этой максимальной отметки почти на 70%.В ночь на среду Netflix опубликовал отчет за первый квартал, в котором сообщил, что суммарное число платящих подписчиков, с учетом новичков, по всему миру упало на 200 тысяч. Такое снижение стало первым с 2011 года. Причем закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. Netflix, ранее приостановивший работу на территории РФ, прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на 2 миллиона по итогам текущего квартала."Снижение количества подписчиков в сочетании с прогнозом еще большего снижения, вероятно, будет отпугивать оптимистов до тех пор, пока не появятся доказательства того, что количество подписчиков снова вырастет", - отметил аналитик Wedbush Майкл Пахтер (Michael Pachter), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.В ответ на потери клиентов Netflix задумался о том, что стоит внести некоторые изменения, например, добавить рекламу с целью удешевления подписки и ограничить возможность делиться паролями. Хотя аналитик Мэтью Харриган (Matthew Harrigan), чье мнение также приводит газета, полагает, что ограничение на пользование одним паролем может "каннибализировать рост числа пользователей".
https://ria.ru/20220415/netflix-1783723073.html
https://ria.ru/20220407/kino-1780715817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, netflix
16:48 20.04.2022 (обновлено: 17:37 20.04.2022)
Акции Netflix подешевели на 39 процентов после ухода из России
Акции Netflix подешевели на 39% на данных о крупнейшей за десятилетие потере подписчиков
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Акции американского стримингового сервиса Netflix падают в цене на 39%, до минимума с зимы 2018 года, после публикации данных о крупнейшей за десятилетие потере подписчиков после ухода из РФ, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.11 мск акции Netflix
дешевели на 38,6%, или на 134,87 доллара, до 214,12 доллара за ценную бумагу. В ходе торгов стоимость акций опускалась до 212,51 доллара, что является минимальным значением с зимы 2018 года. Причем темпы падения стоимости акций являются сильнейшими с 2004 года. Тогда ценные бумаги подешевели за сутки на 40,96%.
В ноябре 2021 года стоимость акций Netflix достигла своего исторического рекорда, поднявшись почти до 701 доллара за ценную бумагу. Однако удержаться у этой отметки и продолжить рост им не удалось. С тех пор акции сервиса стали ежемесячно показывать снижение стоимости. В итоге, с ноября по апрель акции подешевели от этой максимальной отметки почти на 70%.
В ночь на среду Netflix опубликовал отчет за первый квартал, в котором сообщил, что суммарное число платящих подписчиков, с учетом новичков, по всему миру упало на 200 тысяч. Такое снижение стало первым с 2011 года. Причем закрытие сервиса в России
привело к потере 700 тысяч подписчиков. Netflix, ранее приостановивший работу на территории РФ, прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на 2 миллиона по итогам текущего квартала.
"Снижение количества подписчиков в сочетании с прогнозом еще большего снижения, вероятно, будет отпугивать оптимистов до тех пор, пока не появятся доказательства того, что количество подписчиков снова вырастет", - отметил аналитик Wedbush Майкл Пахтер (Michael Pachter), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
В ответ на потери клиентов Netflix задумался о том, что стоит внести некоторые изменения, например, добавить рекламу с целью удешевления подписки и ограничить возможность делиться паролями. Хотя аналитик Мэтью Харриган (Matthew Harrigan), чье мнение также приводит газета, полагает, что ограничение на пользование одним паролем может "каннибализировать рост числа пользователей".