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Кириенко заявил, что настало время возможностей для молодежи - РИА Новости, 23.04.2022
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Кириенко заявил, что настало время возможностей для молодежи
Кириенко заявил, что настало время возможностей для молодежи - РИА Новости, 23.04.2022
Кириенко заявил, что настало время возможностей для молодежи
Сегодня в России настало время возможностей для тех россиян, которые не мыслят своё будущее без России, и задача клуба Лидеров России "Эльбрус" помочь молодёжи, РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T16:29
2022-04-23T16:29
общество
россия
сергей кириенко
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сегодня в России настало время возможностей для тех россиян, которые не мыслят своё будущее без России, и задача клуба Лидеров России "Эльбрус" помочь молодёжи, отметил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко."Говорят, в России настало сложное время. Но Президент Российской Федерации, Правительство, мы с вами отвечаем на это: "Настало время возможностей". И подавляющее большинство граждан нашей страны с этим мнением солидарны. Ощущение нового, предчувствие прорыва, желание активно участвовать в преобразовании страны, а быть может – и всего мира, это то, что буквально витает в воздухе. Сегодня на первый план выходят те, кто не мыслит себя и своё будущее без Родины: талантливые, творческие, трудолюбивые, безусловно честные люди, которые связывают с Россией свою жизнь", - говорится в приветственном письме Кириенко участникам презентации проекта "Академия лидерства".По его словам, очень много таких людей и среди молодёжи. Кириенко отметил, что это новое поколение "деятельных патриотов", которым сегодня нужна поддержка, помощь, поэтому им важно "подсказать, научить, дать несколько советов"."Более 1200 мероприятий для молодежи, на которых выступили более 900 участников и финалистов "Лидеров России". 67 000 ребят уже получили определённые знания, которые помогут им продолжить путь к лидерству. Но этого, конечно, мало. Это была всего лишь точечная работа. Пора переходить к системной. Рассчитываю, что такой системной работой будет заниматься "Академия лидерства", цель которой, как и всего клуба "Эльбрус" создание среды для развития лидерства у нашей молодежи. Ваша миссия – стать ролевой моделью для тех, кто стремится стать лидером, на своем личном примере показать путь тем, кто действительно его ищет. Не сомневаюсь – с этой задачей вы справитесь", – подчеркнул в письме Кириенко.Уточняется, что "Академия лидерства" – это социальный проект, где члены клуба лидеров России "Эльбрус" и участники сообщества конкурса "Лидеры России", проводят социально-образовательные мастер-классы для школьников и студентов. Всего в портфеле проекта 8 мастер-классов: "Уроки лидерства", "Моя родная школа", "Финансовая грамотность", "Боевая слава", "Доступный театр", "Делай чудо", "Горжусь тобой, Россия", "ИИ Навигатор. Школа", рассказали организаторы.
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общество, россия, сергей кириенко
16:29 23.04.2022
 
Кириенко заявил, что настало время возможностей для молодежи

Кириенко заявил, что в России настало время возможностей для молодежи

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Сергей Кириенко
 Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сегодня в России настало время возможностей для тех россиян, которые не мыслят своё будущее без России, и задача клуба Лидеров России "Эльбрус" помочь молодёжи, отметил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
"Говорят, в России настало сложное время. Но Президент Российской Федерации, Правительство, мы с вами отвечаем на это: "Настало время возможностей". И подавляющее большинство граждан нашей страны с этим мнением солидарны. Ощущение нового, предчувствие прорыва, желание активно участвовать в преобразовании страны, а быть может – и всего мира, это то, что буквально витает в воздухе. Сегодня на первый план выходят те, кто не мыслит себя и своё будущее без Родины: талантливые, творческие, трудолюбивые, безусловно честные люди, которые связывают с Россией свою жизнь", - говорится в приветственном письме Кириенко участникам презентации проекта "Академия лидерства".
По его словам, очень много таких людей и среди молодёжи. Кириенко отметил, что это новое поколение "деятельных патриотов", которым сегодня нужна поддержка, помощь, поэтому им важно "подсказать, научить, дать несколько советов".
"Более 1200 мероприятий для молодежи, на которых выступили более 900 участников и финалистов "Лидеров России". 67 000 ребят уже получили определённые знания, которые помогут им продолжить путь к лидерству. Но этого, конечно, мало. Это была всего лишь точечная работа. Пора переходить к системной. Рассчитываю, что такой системной работой будет заниматься "Академия лидерства", цель которой, как и всего клуба "Эльбрус" создание среды для развития лидерства у нашей молодежи. Ваша миссия – стать ролевой моделью для тех, кто стремится стать лидером, на своем личном примере показать путь тем, кто действительно его ищет. Не сомневаюсь – с этой задачей вы справитесь", – подчеркнул в письме Кириенко.
Уточняется, что "Академия лидерства" – это социальный проект, где члены клуба лидеров России "Эльбрус" и участники сообщества конкурса "Лидеры России", проводят социально-образовательные мастер-классы для школьников и студентов. Всего в портфеле проекта 8 мастер-классов: "Уроки лидерства", "Моя родная школа", "Финансовая грамотность", "Боевая слава", "Доступный театр", "Делай чудо", "Горжусь тобой, Россия", "ИИ Навигатор. Школа", рассказали организаторы.
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