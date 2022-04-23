https://ria.ru/20220423/memorial-1785083853.html
Российские военные помогли благоустроить мемориал советским солдатам в ЛНР
Российские военные помогли благоустроить мемориал советским солдатам в ЛНР - РИА Новости, 23.04.2022
Российские военные помогли благоустроить мемориал советским солдатам в ЛНР
Минобороны России опубликовало видео, как российские военные в одном из освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики помогли благоустроить... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T14:46
2022-04-23T14:46
2022-04-23T16:23
обострение ситуации в днр и лнр
великая отечественная война (1941-1945)
лнр
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, как российские военные в одном из освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики помогли благоустроить мемориал советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны."Они откликнулись на просьбу местных жителей, привезли краску, кисти и газовое оборудование для того, чтобы Вечный огонь снова загорелся в память о бойцах Красной Армии, погибших на фронтах Великой Отечественной войны", - пояснили в российском военном ведомстве.Вместе с местными жителями российские солдаты очистили территории мемориального комплекса от мусора, нанесли свежую краску, проверили работу газового оборудования вечного огня. После завершения благоустройства, жители села пригласили российских военнослужащих на торжественные мероприятия, которые пройдут 9 мая в местном доме культуры."Это память о наших предках, которые воевали за нас, которые сражались. И я считаю нужным всем местным жителям, чем мы можем, тем и помогаем. Мы откликнулись сразу, как поступила просьба, сразу все согласовали, и в течении часа мы собрались и приехали. У нас все были только за, желающих было уйма, просто всех не возьмешь. Хотели все поучаствовать с моей части", - заявил командир взвода.Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220421/znamya-1784693503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785089350_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_22ab91d41d8091f2cae7a14ddf0936b7.jpg
Российские военные помогли благоустроить мемориал советским воинам в ЛНР
Российские военные помогли благоустроить мемориал советским воинам в одном из освобожденных сел ЛНР
2022-04-23T14:46
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), лнр, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:46 23.04.2022 (обновлено: 16:23 23.04.2022)
Российские военные помогли благоустроить мемориал советским солдатам в ЛНР
Российские военные помогли благоустроить мемориал советским солдатам в ЛНР к 9 Мая
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, как российские военные в одном из освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики помогли благоустроить мемориал советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
"Они откликнулись на просьбу местных жителей, привезли краску, кисти и газовое оборудование для того, чтобы Вечный огонь снова загорелся в память о бойцах Красной Армии, погибших на фронтах Великой Отечественной войны", - пояснили в российском военном ведомстве.
Вместе с местными жителями российские солдаты очистили территории мемориального комплекса от мусора, нанесли свежую краску, проверили работу газового оборудования вечного огня. После завершения благоустройства, жители села пригласили российских военнослужащих на торжественные мероприятия, которые пройдут 9 мая в местном доме культуры.
"Это память о наших предках, которые воевали за нас, которые сражались. И я считаю нужным всем местным жителям, чем мы можем, тем и помогаем. Мы откликнулись сразу, как поступила просьба, сразу все согласовали, и в течении часа мы собрались и приехали. У нас все были только за, желающих было уйма, просто всех не возьмешь. Хотели все поучаствовать с моей части", - заявил командир взвода.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине
. Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".