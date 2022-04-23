https://ria.ru/20220423/mchs-1785048729.html
В МЧС рассказали, как пожарить шашлыки и не спалить дачу
В МЧС рассказали, как пожарить шашлыки и не спалить дачу - РИА Новости, 23.04.2022
В МЧС рассказали, как пожарить шашлыки и не спалить дачу
Мангал для жарки шашлыков на дачном участке нужно размещать с соблюдением мер пожарной безопасности, напомнили в МЧС. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T08:40
2022-04-23T08:40
2022-04-23T15:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
россия
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мангал для жарки шашлыков на дачном участке нужно размещать с соблюдением мер пожарной безопасности, напомнили в МЧС."Жарить шашлыки на дачном участке можно, но обязательно с соблюдением мер безопасности. Территория вокруг должна быть очищена в двухметровом радиусе", — рассказали РИА Новости в ведомстве.От построек на дачном участке мангал или печь должны располагаться как минимум в пяти метрах, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров."Под рукой нужно иметь средства пожаротушения, в идеале это, конечно, огнетушитель, но подойдет и бочка с водой или песком", — посоветовали в МЧС.Безопасно избавиться от сухих веток и растительности на участке можно с помощью бочки или другой металлической емкости. При этом следует иметь под рукой металлический лист, чтобы, сжигая мусор, закрывать слишком интенсивный огонь.Располагать емкость нужно не менее чем в 25 метрах от строений, 50 метрах — от хвойного леса и 15 метрах — от лиственного, добавили в МЧС.
https://ria.ru/20220418/mangal-1784141674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия
08:40 23.04.2022 (обновлено: 15:28 23.04.2022)
В МЧС рассказали, как пожарить шашлыки и не спалить дачу
В МЧС напомнили о правилах пожарной безопасности при жарке шашлыков
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мангал для жарки шашлыков на дачном участке нужно размещать с соблюдением мер пожарной безопасности, напомнили в МЧС.
"Жарить шашлыки на дачном участке можно, но обязательно с соблюдением мер безопасности. Территория вокруг должна быть очищена в двухметровом радиусе", — рассказали РИА Новости в ведомстве.
От построек на дачном участке мангал или печь должны располагаться как минимум в пяти метрах, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров.
"Под рукой нужно иметь средства пожаротушения, в идеале это, конечно, огнетушитель, но подойдет и бочка с водой или песком", — посоветовали в МЧС
.
Безопасно избавиться от сухих веток и растительности на участке можно с помощью бочки или другой металлической емкости. При этом следует иметь под рукой металлический лист, чтобы, сжигая мусор, закрывать слишком интенсивный огонь.
Располагать емкость нужно не менее чем в 25 метрах от строений, 50 метрах — от хвойного леса и 15 метрах — от лиственного, добавили в МЧС.