https://ria.ru/20220423/mchs-1785048729.html

В МЧС рассказали, как пожарить шашлыки и не спалить дачу

В МЧС рассказали, как пожарить шашлыки и не спалить дачу - РИА Новости, 23.04.2022

В МЧС рассказали, как пожарить шашлыки и не спалить дачу

Мангал для жарки шашлыков на дачном участке нужно размещать с соблюдением мер пожарной безопасности, напомнили в МЧС. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T08:40

2022-04-23T08:40

2022-04-23T15:28

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730986816_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_69f1e1188df13d9de7fadd093dd97a41.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мангал для жарки шашлыков на дачном участке нужно размещать с соблюдением мер пожарной безопасности, напомнили в МЧС."Жарить шашлыки на дачном участке можно, но обязательно с соблюдением мер безопасности. Территория вокруг должна быть очищена в двухметровом радиусе", — рассказали РИА Новости в ведомстве.От построек на дачном участке мангал или печь должны располагаться как минимум в пяти метрах, а расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров."Под рукой нужно иметь средства пожаротушения, в идеале это, конечно, огнетушитель, но подойдет и бочка с водой или песком", — посоветовали в МЧС.Безопасно избавиться от сухих веток и растительности на участке можно с помощью бочки или другой металлической емкости. При этом следует иметь под рукой металлический лист, чтобы, сжигая мусор, закрывать слишком интенсивный огонь.Располагать емкость нужно не менее чем в 25 метрах от строений, 50 метрах — от хвойного леса и 15 метрах — от лиственного, добавили в МЧС.

https://ria.ru/20220418/mangal-1784141674.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия