https://ria.ru/20220423/matpomosch-1785035036.html
Юрист рассказала, когда вам положена матпомощь от работы
Юрист рассказала, когда вам положена матпомощь от работы - РИА Новости, 23.04.2022
Юрист рассказала, когда вам положена матпомощь от работы
Материальная помощь - не обязательная для работодателя выплата сотрудникам, однако средства на нее предусмотрены в большинстве организаций, рассказала агентству РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T01:16
2022-04-23T01:16
2022-04-23T01:16
общество
россия
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Материальная помощь - не обязательная для работодателя выплата сотрудникам, однако средства на нее предусмотрены в большинстве организаций, рассказала агентству “Прайм” руководитель HR-службы Юридической группы “Яковлев и Партнеры” Светлана Краснянская.Более точный перечень условий, при которых сотрудникам положена матпомощь, предусмотрен в локальных актах работодателя. Для получения денег сотрудник должен написать заявление на имя руководителя и приложить документ, подтверждающий изложенные факты (например, свидетельство о рождении ребенка). В ряде случаев положен еще и отпуск сроком до пяти дней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Юрист рассказала, когда вам положена матпомощь от работы
Юрист Краснянская сообщила о праве работников на материальную помощь в трудных ситуациях