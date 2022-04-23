https://ria.ru/20220423/matpomosch-1785035036.html

Юрист рассказала, когда вам положена матпомощь от работы

Юрист рассказала, когда вам положена матпомощь от работы - РИА Новости, 23.04.2022

Юрист рассказала, когда вам положена матпомощь от работы

Материальная помощь - не обязательная для работодателя выплата сотрудникам, однако средства на нее предусмотрены в большинстве организаций, рассказала агентству РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T01:16

2022-04-23T01:16

2022-04-23T01:16

общество

россия

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Материальная помощь - не обязательная для работодателя выплата сотрудникам, однако средства на нее предусмотрены в большинстве организаций, рассказала агентству “Прайм” руководитель HR-службы Юридической группы “Яковлев и Партнеры” Светлана Краснянская.Более точный перечень условий, при которых сотрудникам положена матпомощь, предусмотрен в локальных актах работодателя. Для получения денег сотрудник должен написать заявление на имя руководителя и приложить документ, подтверждающий изложенные факты (например, свидетельство о рождении ребенка). В ряде случаев положен еще и отпуск сроком до пяти дней.

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия