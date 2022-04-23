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Юрист рассказала, когда вам положена матпомощь от работы - РИА Новости, 23.04.2022
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Юрист рассказала, когда вам положена матпомощь от работы
Юрист рассказала, когда вам положена матпомощь от работы - РИА Новости, 23.04.2022
Юрист рассказала, когда вам положена матпомощь от работы
Материальная помощь - не обязательная для работодателя выплата сотрудникам, однако средства на нее предусмотрены в большинстве организаций, рассказала агентству РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T01:16
2022-04-23T01:16
общество
россия
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Материальная помощь - не обязательная для работодателя выплата сотрудникам, однако средства на нее предусмотрены в большинстве организаций, рассказала агентству “Прайм” руководитель HR-службы Юридической группы “Яковлев и Партнеры” Светлана Краснянская.Более точный перечень условий, при которых сотрудникам положена матпомощь, предусмотрен в локальных актах работодателя. Для получения денег сотрудник должен написать заявление на имя руководителя и приложить документ, подтверждающий изложенные факты (например, свидетельство о рождении ребенка). В ряде случаев положен еще и отпуск сроком до пяти дней.
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общество, россия
01:16 23.04.2022
 
Юрист рассказала, когда вам положена матпомощь от работы

Юрист Краснянская сообщила о праве работников на материальную помощь в трудных ситуациях

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата денег
Выплата денег - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Материальная помощь - не обязательная для работодателя выплата сотрудникам, однако средства на нее предусмотрены в большинстве организаций, рассказала агентству “Прайм” руководитель HR-службы Юридической группы “Яковлев и Партнеры” Светлана Краснянская.
“Данные выплаты подразумевают, что вы получаете деньги не за труд, а в связи с жизненными обстоятельствами, например, при рождении ребенка, смерти члена семьи, трудном финансовом положении и т.п”, - поясняет она.
Более точный перечень условий, при которых сотрудникам положена матпомощь, предусмотрен в локальных актах работодателя. Для получения денег сотрудник должен написать заявление на имя руководителя и приложить документ, подтверждающий изложенные факты (например, свидетельство о рождении ребенка). В ряде случаев положен еще и отпуск сроком до пяти дней.
 
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