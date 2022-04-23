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КПРФ определила трех претендентов на случай лишения Рашкина полномочий - РИА Новости, 23.04.2022
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КПРФ определила трех претендентов на случай лишения Рашкина полномочий
КПРФ определила трех претендентов на случай лишения Рашкина полномочий - РИА Новости, 23.04.2022
КПРФ определила трех претендентов на случай лишения Рашкина полномочий
КПРФ определила минимум трех кандидатов, одному из которых могут передать мандат Валерия Рашкина в случае лишения его депутатских полномочий, фамилии пока не... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T12:46
2022-04-23T12:46
политика
валерий рашкин
дело о незаконной охоте с участием рашкина
кпрф
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. КПРФ определила минимум трех кандидатов, одному из которых могут передать мандат Валерия Рашкина в случае лишения его депутатских полномочий, фамилии пока не называются, рассказал РИА Новости первый замглавы комиссии Госдумы по мандатным вопросам, депутат от КПРФ Юрий Синельщиков.В пятницу Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться тоже на два года. Депутат обжаловал решение суда по делу о незаконной охоте и назвал приговор несправедливым."Там несколько кандидатов, трудно пока сказать (кому передадут мандат Рашкина - ред.), там несколько человек, по крайней мере - трое", - рассказал парламентарий, отметив, что фамилии пока не называются.Как объяснил парламентарий, пока следует ждать судебных решений, после вопрос о лишении депутатских полномочий рассматривается в профильной думской комиссии и выносится на пленарное заседание Госдумы."Проходит апелляция, в случае, если ничего не изменяется и не отменяется, то приговор вступает в силу и после этого рассматривает вопрос комиссия (по мандатным вопросам - ред.), решается сначала там вопрос, потом (вопрос) выносится на пленарное заседание о лишении полномочий", - пояснил он.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области депутат без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он с подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но сослался на незнание закона и пообещал больше никогда не охотиться.Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220422/rashkin-1784874786.html
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политика, валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина, кпрф
12:46 23.04.2022
 
КПРФ определила трех претендентов на случай лишения Рашкина полномочий

КПРФ определила трех претендентов на мандат Рашкина в случае лишения его полномочий

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. КПРФ определила минимум трех кандидатов, одному из которых могут передать мандат Валерия Рашкина в случае лишения его депутатских полномочий, фамилии пока не называются, рассказал РИА Новости первый замглавы комиссии Госдумы по мандатным вопросам, депутат от КПРФ Юрий Синельщиков.
В пятницу Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться тоже на два года. Депутат обжаловал решение суда по делу о незаконной охоте и назвал приговор несправедливым.
"Там несколько кандидатов, трудно пока сказать (кому передадут мандат Рашкина - ред.), там несколько человек, по крайней мере - трое", - рассказал парламентарий, отметив, что фамилии пока не называются.
Как объяснил парламентарий, пока следует ждать судебных решений, после вопрос о лишении депутатских полномочий рассматривается в профильной думской комиссии и выносится на пленарное заседание Госдумы.
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 11:53
Депутат Рашкин обжаловал приговор по делу о незаконной охоте
"Проходит апелляция, в случае, если ничего не изменяется и не отменяется, то приговор вступает в силу и после этого рассматривает вопрос комиссия (по мандатным вопросам - ред.), решается сначала там вопрос, потом (вопрос) выносится на пленарное заседание о лишении полномочий", - пояснил он.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области депутат без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он с подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.
По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но сослался на незнание закона и пообещал больше никогда не охотиться.
Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 13:15
Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед
 
ПолитикаВалерий РашкинДело о незаконной охоте с участием РашкинаКПРФ
 
 
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