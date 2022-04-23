https://ria.ru/20220423/mandat-1785071807.html

КПРФ определила трех претендентов на случай лишения Рашкина полномочий

КПРФ определила трех претендентов на случай лишения Рашкина полномочий - РИА Новости, 23.04.2022

КПРФ определила трех претендентов на случай лишения Рашкина полномочий

КПРФ определила минимум трех кандидатов, одному из которых могут передать мандат Валерия Рашкина в случае лишения его депутатских полномочий, фамилии пока не... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T12:46

2022-04-23T12:46

2022-04-23T12:46

политика

валерий рашкин

дело о незаконной охоте с участием рашкина

кпрф

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. КПРФ определила минимум трех кандидатов, одному из которых могут передать мандат Валерия Рашкина в случае лишения его депутатских полномочий, фамилии пока не называются, рассказал РИА Новости первый замглавы комиссии Госдумы по мандатным вопросам, депутат от КПРФ Юрий Синельщиков.В пятницу Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться тоже на два года. Депутат обжаловал решение суда по делу о незаконной охоте и назвал приговор несправедливым."Там несколько кандидатов, трудно пока сказать (кому передадут мандат Рашкина - ред.), там несколько человек, по крайней мере - трое", - рассказал парламентарий, отметив, что фамилии пока не называются.Как объяснил парламентарий, пока следует ждать судебных решений, после вопрос о лишении депутатских полномочий рассматривается в профильной думской комиссии и выносится на пленарное заседание Госдумы."Проходит апелляция, в случае, если ничего не изменяется и не отменяется, то приговор вступает в силу и после этого рассматривает вопрос комиссия (по мандатным вопросам - ред.), решается сначала там вопрос, потом (вопрос) выносится на пленарное заседание о лишении полномочий", - пояснил он.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области депутат без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он с подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но сослался на незнание закона и пообещал больше никогда не охотиться.Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220422/rashkin-1784874786.html

https://ria.ru/20220305/rashkin-1776712081.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина, кпрф