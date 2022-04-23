https://ria.ru/20220423/malayziya-1785056604.html

Малайзия изучает российскую систему передачи финансовых сообщений

Малайзия изучает российскую систему передачи финансовых сообщений - РИА Новости, 23.04.2022

Малайзия изучает российскую систему передачи финансовых сообщений

В Малайзии внимательно изучают российскую систему передачи финансовых сообщений, могут присоединиться, если она будет отвечать ряду критериев, сообщил в... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T10:10

2022-04-23T10:10

2022-04-23T10:10

малайзия

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153293/29/1532932923_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d65e4a9ff1c770b1814c59138fbb748.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Малайзии внимательно изучают российскую систему передачи финансовых сообщений, могут присоединиться, если она будет отвечать ряду критериев, сообщил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран."Думаю, малайзийские финансовые институты будут внимательно изучать ее, если она будет отвечать ряду критериев, тогда они присоединятся, если нет – они будут ждать. Это касается не только Малайзии, но любого другого партнера, который ведет бизнес с Россией, все они изучают пути, как вести его. Если будут признаки того, что это хорошее коммерческое решение, тогда я уверен, они так и сделают", - сказал посол.

https://ria.ru/20220414/natsvalyuta-1783529414.html

малайзия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

малайзия, россия, в мире