https://ria.ru/20220423/malayziya-1785056604.html
Малайзия изучает российскую систему передачи финансовых сообщений
Малайзия изучает российскую систему передачи финансовых сообщений - РИА Новости, 23.04.2022
Малайзия изучает российскую систему передачи финансовых сообщений
В Малайзии внимательно изучают российскую систему передачи финансовых сообщений, могут присоединиться, если она будет отвечать ряду критериев, сообщил в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:10
2022-04-23T10:10
2022-04-23T10:10
малайзия
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153293/29/1532932923_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d65e4a9ff1c770b1814c59138fbb748.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Малайзии внимательно изучают российскую систему передачи финансовых сообщений, могут присоединиться, если она будет отвечать ряду критериев, сообщил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран."Думаю, малайзийские финансовые институты будут внимательно изучать ее, если она будет отвечать ряду критериев, тогда они присоединятся, если нет – они будут ждать. Это касается не только Малайзии, но любого другого партнера, который ведет бизнес с Россией, все они изучают пути, как вести его. Если будут признаки того, что это хорошее коммерческое решение, тогда я уверен, они так и сделают", - сказал посол.
https://ria.ru/20220414/natsvalyuta-1783529414.html
малайзия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153293/29/1532932923_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e833f4e243d6773ec96e7289bbe60bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, россия, в мире
Малайзия изучает российскую систему передачи финансовых сообщений
Посол Чарндран: Малайзия изучает российскую систему передачи финансовых сообщений