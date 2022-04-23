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Малайзия изучает российскую систему передачи финансовых сообщений - РИА Новости, 23.04.2022
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Малайзия изучает российскую систему передачи финансовых сообщений
Малайзия изучает российскую систему передачи финансовых сообщений - РИА Новости, 23.04.2022
Малайзия изучает российскую систему передачи финансовых сообщений
В Малайзии внимательно изучают российскую систему передачи финансовых сообщений, могут присоединиться, если она будет отвечать ряду критериев, сообщил в... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T10:10
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малайзия
россия
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Малайзии внимательно изучают российскую систему передачи финансовых сообщений, могут присоединиться, если она будет отвечать ряду критериев, сообщил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран."Думаю, малайзийские финансовые институты будут внимательно изучать ее, если она будет отвечать ряду критериев, тогда они присоединятся, если нет – они будут ждать. Это касается не только Малайзии, но любого другого партнера, который ведет бизнес с Россией, все они изучают пути, как вести его. Если будут признаки того, что это хорошее коммерческое решение, тогда я уверен, они так и сделают", - сказал посол.
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малайзия, россия, в мире
10:10 23.04.2022
 
Малайзия изучает российскую систему передачи финансовых сообщений

Посол Чарндран: Малайзия изучает российскую систему передачи финансовых сообщений

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкКуала-Лумпур
Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Малайзии внимательно изучают российскую систему передачи финансовых сообщений, могут присоединиться, если она будет отвечать ряду критериев, сообщил в интервью РИА Новости посол в Москве Бала Чандран.
"Думаю, малайзийские финансовые институты будут внимательно изучать ее, если она будет отвечать ряду критериев, тогда они присоединятся, если нет – они будут ждать. Это касается не только Малайзии, но любого другого партнера, который ведет бизнес с Россией, все они изучают пути, как вести его. Если будут признаки того, что это хорошее коммерческое решение, тогда я уверен, они так и сделают", - сказал посол.
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