https://ria.ru/20220423/kremennaya-1785046878.html

Жители Кременной рассказали, что ждали военнослужащих ЛНР и России

Жители Кременной рассказали, что ждали военнослужащих ЛНР и России - РИА Новости, 23.04.2022

Жители Кременной рассказали, что ждали военнослужащих ЛНР и России

Жители освобожденного города Кременная рассказали, что ждали военнослужащих Луганской народной республики и Российской Федерации. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T08:14

2022-04-23T08:14

2022-04-23T09:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

россия

украина

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 23 апр - РИА Новости. Жители освобожденного города Кременная рассказали, что ждали военнослужащих Луганской народной республики и Российской Федерации.Ранее в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов. Кременная - стратегически важный город в зоне боевых действий в Донбассе. Контроль над Кременной позволит зайти в город Рубежное, за который еще идут бои, с тыловых позиций противника."Ребята, когда подъехали на танках, я сразу увидел, это наши, говорю, приехали… Я вчера поехал посмотреть, что к чему, с ребятами посидел возле ресторана разбомбленного, пообщался с ними, поговорил. Назад иду, ко мне парнишка вышел и две банки тушенки дал… Наши приехали. Неужели мы уже дома будем жить, а не с этими", - рассказал местный житель Андрей.Он пояснил, что украинских силовиков в городе местные жители боялись, так как они "творили, что хотели", в том числе "грабили людей". Жительница города Ольга рассказала, что отходя, украинские силовики обстреливали дома мирных жителей."Мы вчера шли с дочкой домой, над нами ракету сбили ваши, Слава Богу! Над головой просвистела. Все рады были (когда зашли силы ЛНР и РФ – ред.). У меня молитва есть, я молилась, чтоб быстрее пришли", - рассказала местная жительница.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/ptrk-1785048392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Наши приехали" – жители Кременной о том, как ждали военнослужащих ЛНР Жители освобожденного города Кременная рассказали, что ждали военнослужащих Луганской народной республики и Российской Федерации. 2022-04-23T08:14 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, россия, украина