Фильм "1941. Крылья над Берлином": как снимали историю о забытом подвиге

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Режиссер драмы "1941. Крылья над Берлином" Константин Буслов уже зарекомендовал себя как создатель хорошего кино о войне. В 2019 году вышел его фильм "Небо измеряется милями" о легендарном советском конструкторе Михаиле Миле. В 2020-м — байопик о Михаиле Калашникове. Почему стоит посмотреть и новую ленту — в материале РИА Новости. Настоящий подвигРеальную историю, которая легла в основу "1941. Крылья над Берлином", режиссер узнал из документального фильма. Его впечатлил малоизвестный факт о том, что советские летчики бомбили столицу фашистской Германии вскоре после начала войны. А потом и сценарист "Калашникова" Анатолий Усов предложил эту тему для экранизации. После разрушительных июльских налетов фашистской Германии ответные авиаудары СССР нанес уже 7 августа 1941 года. Пятнадцать экипажей ВВС Балтийского флота вылетели с эстонского острова Сааремаа — самой западной точки суши, подконтрольной советским войскам. Бомбардировщики достигли Берлина, успешно выполнили операцию и вернулись без потерь.До сих пор всплывают новые подробности тех событий. Так, на одной из архивных выставок Могилевский обнаружил ранее не исследованные документы — подтверждения премиальных выплат участникам операции.Чтобы получилось правдивоСценарист, режиссер, актеры в Центральном музее Военно-воздушных сил России изучали бомбардировщики, показанные в кино, и другие самолеты тех лет.Одним из главных консультантов стал генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Василий Решетников. Перед съемками с ветераном — а ему тогда было уже 102 года — записали шестичасовое интервью. В событиях 7 августа он участия не принимал, но позже наносил удары по Берлину, командному пункту Гитлера в Аргенбурге и другим объектам.За точностью всего, что связано с полетами, и правдоподобностью движений актеров за штурвалом следил действующий летчик Олег Улиссов.Есть в картине и придуманные сюжетные линии. Например, что у персонажа Сергея Гилева — капитана Выдрина — случались рефлекторные обмороки от холода. Но он, скрыв это, отправился в полет. От радиста до генералаФильм "1941. Крылья над Берлином" — прежде всего о людях. Персонажи разные — от 19-летнего стрелка-радиста, который боится умирать, до сурового генерала, со слезами на глазах встречающего каждый экипаж после опасного задания.Сергей Пускепалис сыграл Семена Жаворонкова — командира авиации ВМФ СССР. По одной из версий, именно он предложил Сталину нанести серию ударов по Берлину и отвечал за операцию.Герой Александра Метёлкина — вымышленный и один из самых противоречивых. Беспечный ловелас за время фильма познает настоящие чувства. Актер уверяет, что общего у него с персонажем немного, хотя в образ вписался идеально.В роли девушки, очаровавшей командира экипажа, — Леонела Мантурова. Для нее эта работа стала дебютной. Чтобы сыграть учительницу Эмму, начинающая актриса полгода занималась эстонским. Преподаватель присутствовал на съемках и контролировал произношение. "Я считаю, что выложилась на все сто процентов, — призналась артистка. — И героиня близка мне по духу".Без гламура на лицахКонстантин Буслов хотел, чтобы всех жительниц Сааремаа сыграли эстонские актрисы. Но из-за пандемии привезти их в Россию не удалось. К проекту привлекли студенток из Эстонии, которые обучаются в театральных вузах у нас в стране. Актерский кастинг длился около восьми месяцев — режиссер искал одухотворенные, "негламурные" лица. Именно по этой причине выбор делали порой не в пользу раскрученных медийных артистов.Снимать сперва тоже планировали в Эстонии. "Разрешения все получили, но на границе, когда переезжали через Псков, нас не пустили, потому что необходимых документов оказалось недостаточно", — рассказал режиссер.Натурную декорацию аэродрома Кагул на острове Сааремаа возвели в Калужской области на территории комплекса "Военфильм". Кроме того, снимали в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области. Некоторые сцены отработали в Кронштадте, в легендарном форте "Риф".Особенно сложно было договориться с правительством Москвы о съемках на Красной площади. После нескольких переносов все же получили разрешение и за один день сделали весь необходимый материал. Картина "1941. Крылья над Берлином" выйдет в прокат 28 апреля.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Режиссер драмы "1941. Крылья над Берлином" Константин Буслов уже зарекомендовал себя как создатель хорошего кино о войне. В 2019 году вышел его фильм "Небо измеряется милями" о легендарном советском конструкторе Михаиле Миле. В 2020-м — байопик о Михаиле Калашникове. Почему стоит посмотреть и новую ленту — в материале РИА Новости.
Настоящий подвиг
Реальную историю, которая легла в основу "1941. Крылья над Берлином", режиссер узнал из документального фильма. Его впечатлил малоизвестный факт о том, что советские летчики бомбили столицу фашистской Германии вскоре после начала войны. А потом и сценарист "Калашникова" Анатолий Усов предложил эту тему для экранизации.
После разрушительных июльских налетов фашистской Германии ответные авиаудары СССР нанес уже 7 августа 1941 года. Пятнадцать экипажей ВВС Балтийского флота вылетели с эстонского острова Сааремаа — самой западной точки суши, подконтрольной советским войскам. Бомбардировщики достигли Берлина, успешно выполнили операцию и вернулись без потерь.
"Берлинцам казалось, что они в глубоком тылу и им ничто не угрожает. Они даже сделали объявление по радио, что бомбила английская авиация. Англичане в ответ — тоже публично — выразили удивление. Сложно говорить о серьезном военном значении, но для демонстрации силы и своим, и врагу этот вылет был, конечно, очень важен", — говорит историк, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.
До сих пор всплывают новые подробности тех событий. Так, на одной из архивных выставок Могилевский обнаружил ранее не исследованные документы — подтверждения премиальных выплат участникам операции.
Чтобы получилось правдиво
Сценарист, режиссер, актеры в Центральном музее Военно-воздушных сил России изучали бомбардировщики, показанные в кино, и другие самолеты тех лет.
Одним из главных консультантов стал генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Василий Решетников. Перед съемками с ветераном — а ему тогда было уже 102 года — записали шестичасовое интервью. В событиях 7 августа он участия не принимал, но позже наносил удары по Берлину, командному пункту Гитлера в Аргенбурге и другим объектам.
"История в фильме художественная, — пояснил Константин Буслов. — Но все события, конечно, и хронологически, и исторически соблюдены".
За точностью всего, что связано с полетами, и правдоподобностью движений актеров за штурвалом следил действующий летчик Олег Улиссов.
"Пожалуй, это была самая сложная часть съемочного процесса, вспоминает актер Александр Метёлкин. — Происходило все в павильоне "Мосфильма" в жару, а играть нужно, словно минус 40 за бортом — в тяжелых комбинезонах, шлемах, унтах".
Фильм "1941. Крылья над Берлином" — прежде всего о людях. Персонажи разные — от 19-летнего стрелка-радиста, который боится умирать, до сурового генерала, со слезами на глазах встречающего каждый экипаж после опасного задания.
Герой Александра Метёлкина — вымышленный и один из самых противоречивых. Беспечный ловелас за время фильма познает настоящие чувства. Актер уверяет, что общего у него с персонажем немного, хотя в образ вписался идеально.
В роли девушки, очаровавшей командира экипажа, — Леонела Мантурова. Для нее эта работа стала дебютной. Чтобы сыграть учительницу Эмму, начинающая актриса полгода занималась эстонским. Преподаватель присутствовал на съемках и контролировал произношение. "Я считаю, что выложилась на все сто процентов, — призналась артистка. — И героиня близка мне по духу".
Без гламура на лицах
Константин Буслов хотел, чтобы всех жительниц Сааремаа сыграли эстонские актрисы. Но из-за пандемии привезти их в Россию не удалось. К проекту привлекли студенток из Эстонии, которые обучаются в театральных вузах у нас в стране. Актерский кастинг длился около восьми месяцев — режиссер искал одухотворенные, "негламурные" лица. Именно по этой причине выбор делали порой не в пользу раскрученных медийных артистов.
Снимать сперва тоже планировали в Эстонии. "Разрешения все получили, но на границе, когда переезжали через Псков, нас не пустили, потому что необходимых документов оказалось недостаточно", — рассказал режиссер.
Натурную декорацию аэродрома Кагул на острове Сааремаа возвели в Калужской области на территории комплекса "Военфильм". Кроме того, снимали в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области. Некоторые сцены отработали в Кронштадте, в легендарном форте "Риф".
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