https://ria.ru/20220423/kino-1784923270.html

Фильм "1941. Крылья над Берлином": как снимали историю о забытом подвиге

1941. Крылья над Берлином

Фильм "1941. Крылья над Берлином": как снимали историю о забытом подвиге

Режиссер драмы "1941. Крылья над Берлином" Константин Буслов уже зарекомендовал себя как создатель хорошего кино о войне. В 2019 году вышел его фильм "Небо... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T08:00

2022-04-23T08:00

2022-04-23T08:04

культура

константин могилевский

сергей пускепалис

берлин (город)

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эстония

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Режиссер драмы "1941. Крылья над Берлином" Константин Буслов уже зарекомендовал себя как создатель хорошего кино о войне. В 2019 году вышел его фильм "Небо измеряется милями" о легендарном советском конструкторе Михаиле Миле. В 2020-м — байопик о Михаиле Калашникове. Почему стоит посмотреть и новую ленту — в материале РИА Новости. Настоящий подвигРеальную историю, которая легла в основу "1941. Крылья над Берлином", режиссер узнал из документального фильма. Его впечатлил малоизвестный факт о том, что советские летчики бомбили столицу фашистской Германии вскоре после начала войны. А потом и сценарист "Калашникова" Анатолий Усов предложил эту тему для экранизации. После разрушительных июльских налетов фашистской Германии ответные авиаудары СССР нанес уже 7 августа 1941 года. Пятнадцать экипажей ВВС Балтийского флота вылетели с эстонского острова Сааремаа — самой западной точки суши, подконтрольной советским войскам. Бомбардировщики достигли Берлина, успешно выполнили операцию и вернулись без потерь.До сих пор всплывают новые подробности тех событий. Так, на одной из архивных выставок Могилевский обнаружил ранее не исследованные документы — подтверждения премиальных выплат участникам операции.Чтобы получилось правдивоСценарист, режиссер, актеры в Центральном музее Военно-воздушных сил России изучали бомбардировщики, показанные в кино, и другие самолеты тех лет.Одним из главных консультантов стал генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Василий Решетников. Перед съемками с ветераном — а ему тогда было уже 102 года — записали шестичасовое интервью. В событиях 7 августа он участия не принимал, но позже наносил удары по Берлину, командному пункту Гитлера в Аргенбурге и другим объектам.За точностью всего, что связано с полетами, и правдоподобностью движений актеров за штурвалом следил действующий летчик Олег Улиссов.Есть в картине и придуманные сюжетные линии. Например, что у персонажа Сергея Гилева — капитана Выдрина — случались рефлекторные обмороки от холода. Но он, скрыв это, отправился в полет. От радиста до генералаФильм "1941. Крылья над Берлином" — прежде всего о людях. Персонажи разные — от 19-летнего стрелка-радиста, который боится умирать, до сурового генерала, со слезами на глазах встречающего каждый экипаж после опасного задания.Сергей Пускепалис сыграл Семена Жаворонкова — командира авиации ВМФ СССР. По одной из версий, именно он предложил Сталину нанести серию ударов по Берлину и отвечал за операцию.Герой Александра Метёлкина — вымышленный и один из самых противоречивых. Беспечный ловелас за время фильма познает настоящие чувства. Актер уверяет, что общего у него с персонажем немного, хотя в образ вписался идеально.В роли девушки, очаровавшей командира экипажа, — Леонела Мантурова. Для нее эта работа стала дебютной. Чтобы сыграть учительницу Эмму, начинающая актриса полгода занималась эстонским. Преподаватель присутствовал на съемках и контролировал произношение. "Я считаю, что выложилась на все сто процентов, — призналась артистка. — И героиня близка мне по духу".Без гламура на лицахКонстантин Буслов хотел, чтобы всех жительниц Сааремаа сыграли эстонские актрисы. Но из-за пандемии привезти их в Россию не удалось. К проекту привлекли студенток из Эстонии, которые обучаются в театральных вузах у нас в стране. Актерский кастинг длился около восьми месяцев — режиссер искал одухотворенные, "негламурные" лица. Именно по этой причине выбор делали порой не в пользу раскрученных медийных артистов.Снимать сперва тоже планировали в Эстонии. "Разрешения все получили, но на границе, когда переезжали через Псков, нас не пустили, потому что необходимых документов оказалось недостаточно", — рассказал режиссер.Натурную декорацию аэродрома Кагул на острове Сааремаа возвели в Калужской области на территории комплекса "Военфильм". Кроме того, снимали в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области. Некоторые сцены отработали в Кронштадте, в легендарном форте "Риф".Особенно сложно было договориться с правительством Москвы о съемках на Красной площади. После нескольких переносов все же получили разрешение и за один день сделали весь необходимый материал. Картина "1941. Крылья над Берлином" выйдет в прокат 28 апреля.

https://ria.ru/20220417/kino-1783479551.html

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

константин могилевский, сергей пускепалис, берлин (город), сааремаа, россия, что посмотреть , эстония, великая отечественная война (1941-1945), кино и сериалы