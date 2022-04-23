https://ria.ru/20220423/instruktory-1785074541.html

Захарова рассказала, как западные инструкторы "пасут" украинских боевиков

Захарова рассказала, как западные инструкторы "пасут" украинских боевиков - РИА Новости, 23.04.2022

Захарова рассказала, как западные инструкторы "пасут" украинских боевиков

Инструкторы из стран НАТО уже давно занимаются подготовкой украинских боевиков, и в этом нет никакого секрета, заявила в Telegram-канале официальный... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T13:14

2022-04-23T13:14

2022-04-23T14:21

обострение ситуации в днр и лнр

политика

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украина

нато

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Инструкторы из стран НАТО уже давно занимаются подготовкой украинских боевиков, и в этом нет никакого секрета, заявила в Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала заявление бывшего командующего войсками Польши Вальдемара Скшипчака, который обвинил британского премьера Бориса Джонсона в разглашении военной тайны после того, как тот рассказал, что польские и британские инструкторы уже обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО."Ничего тайного в этом нет уже давно. Польские, британские, американские, канадские и прочие инструкторы давно пасут неонацистских боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи. Если называть вещи своими именами — они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине", — написала Захарова.О том, что польские военные обучают украинцев использованию средств ПВО, а в Британии ведется подготовка к управлению бронетехникой, Джонсон говорил во время визита в Индию. Позже его пресс-секретарь подтвердил, что в королевстве находятся десятки украинских военных.Кроме того, как рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур, во Львовскую область забросили два десятка специалистов из Особой воздушной службы Великобритании (SAS). Они считаются одними из самых высококвалифицированных в мире в области организации массовых протестных митингов, заказных убийств политиков и в подготовке терактов. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил проанализировать эти сведения.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/aydar-1781653017.html

https://ria.ru/20220420/boytsy-1784547484.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, мария захарова, украина, нато