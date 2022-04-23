https://ria.ru/20220423/indiya-1785127515.html

ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией, сообщили СМИ

ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.04.2022

ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией, сообщили СМИ

Евросоюз планирует возобновить торговые переговоры с Индией в целях ослабления связей этой страны с Россией, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T23:31

2022-04-23T23:31

2022-04-23T23:31

эрик мамер

урсула фон дер ляйен

сергей лавров

украина

индия

россия

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз планирует возобновить торговые переговоры с Индией в целях ослабления связей этой страны с Россией, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника."Европейский союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией в попытке предоставить южноазиатской стране жизнеспособную альтернативу провести диверсификацию, отойдя от России", - передает агентство.Помимо сферы торговли, в планах ЕС - совет по вопросам технологий с участием Индии, в рамках которого планируются обсуждения регулирования защиты данных, социальных сетей, а также "более широких усилий по цифровизации".Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер ранее сообщил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит 24-25 апреля Индию, где планирует среди прочего обсудить ситуацию на Украине. Как отметили в индийском МИД, это будет первый визит фон дер Ляйен в Индию в качестве главы Европейской комиссии. Переговоры о формировании зоны свободной торговли между ЕС и Индией зашли в тупик в 2013 году.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту порядка 750 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's. По словам российских властей, большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок. На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что руководители иностранных компаний "находятся в формате решений", при этом он указал, что, поставив бизнес на паузу, компании продолжают платить зарплату занятым, в то же время сворачивают производство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/druzhba-1784606992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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