https://ria.ru/20220423/germaniya-1785127339.html

В Германии заявили о параличе экономики в случае эмбарго на российский газ

В Германии заявили о параличе экономики в случае эмбарго на российский газ - РИА Новости, 23.04.2022

В Германии заявили о параличе экономики в случае эмбарго на российский газ

Не существует оправданий для введения Германией эмбарго на российские энергоносители, так как оно парализует экономику страну, заявил в интервью Deutschlandfunk РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T23:28

2022-04-23T23:28

2022-04-23T23:28

обострение ситуации в днр и лнр

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Не существует оправданий для введения Германией эмбарго на российские энергоносители, так как оно парализует экономику страну, заявил в интервью Deutschlandfunk глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен.Украинский кризис нанес ущерб глобальным цепочкам поставок, из-за чего выросли цены на все товары, а не только энергоресурсы, сказал предприниматель.Он пояснил, что Германия не может ввести эмбарго на поставки российских нефти и газа, иначе экономика страны окажется недееспособной. Ванслебен подчеркнул, что топливо используется не только для отопления, но и на производствах, особенно в химической отрасли."Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колеса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. <…> В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой", — предупредил он.По его словам, сравнивать последствия этого решения с влиянием пандемии коронавирусной инфекции на экономику неправильно, так как в случае с эмбарго на сырье ситуация будет намного сложнее.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220423/gaz-1785095396.html

https://ria.ru/20220423/germaniya-1785110593.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, экономика, германия, европа, россия, санкции в отношении россии