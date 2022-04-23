В Германии заявили о параличе экономики в случае эмбарго на российский газ
Deutschlandfunk: отказ от российского газа ударит по Германии сильнее коронавируса
© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Не существует оправданий для введения Германией эмбарго на российские энергоносители, так как оно парализует экономику страну, заявил в интервью Deutschlandfunk глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен.
Украинский кризис нанес ущерб глобальным цепочкам поставок, из-за чего выросли цены на все товары, а не только энергоресурсы, сказал предприниматель.
Он пояснил, что Германия не может ввести эмбарго на поставки российских нефти и газа, иначе экономика страны окажется недееспособной. Ванслебен подчеркнул, что топливо используется не только для отопления, но и на производствах, особенно в химической отрасли.
"Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колеса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. <…> В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой", — предупредил он.
По его словам, сравнивать последствия этого решения с влиянием пандемии коронавирусной инфекции на экономику неправильно, так как в случае с эмбарго на сырье ситуация будет намного сложнее.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.