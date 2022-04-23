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В Германии заявили о параличе экономики в случае эмбарго на российский газ - РИА Новости, 23.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220423/germaniya-1785127339.html
В Германии заявили о параличе экономики в случае эмбарго на российский газ
В Германии заявили о параличе экономики в случае эмбарго на российский газ - РИА Новости, 23.04.2022
В Германии заявили о параличе экономики в случае эмбарго на российский газ
Не существует оправданий для введения Германией эмбарго на российские энергоносители, так как оно парализует экономику страну, заявил в интервью Deutschlandfunk РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T23:28
2022-04-23T23:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
экономика
германия
европа
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Не существует оправданий для введения Германией эмбарго на российские энергоносители, так как оно парализует экономику страну, заявил в интервью Deutschlandfunk глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен.Украинский кризис нанес ущерб глобальным цепочкам поставок, из-за чего выросли цены на все товары, а не только энергоресурсы, сказал предприниматель.Он пояснил, что Германия не может ввести эмбарго на поставки российских нефти и газа, иначе экономика страны окажется недееспособной. Ванслебен подчеркнул, что топливо используется не только для отопления, но и на производствах, особенно в химической отрасли."Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колеса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. &lt;…&gt; В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой", — предупредил он.По его словам, сравнивать последствия этого решения с влиянием пандемии коронавирусной инфекции на экономику неправильно, так как в случае с эмбарго на сырье ситуация будет намного сложнее.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220423/gaz-1785095396.html
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в мире, экономика, германия, европа, россия, санкции в отношении россии
23:28 23.04.2022
 
В Германии заявили о параличе экономики в случае эмбарго на российский газ

Deutschlandfunk: отказ от российского газа ударит по Германии сильнее коронавируса

© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Не существует оправданий для введения Германией эмбарго на российские энергоносители, так как оно парализует экономику страну, заявил в интервью Deutschlandfunk глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен.
Украинский кризис нанес ущерб глобальным цепочкам поставок, из-за чего выросли цены на все товары, а не только энергоресурсы, сказал предприниматель.
Он пояснил, что Германия не может ввести эмбарго на поставки российских нефти и газа, иначе экономика страны окажется недееспособной. Ванслебен подчеркнул, что топливо используется не только для отопления, но и на производствах, особенно в химической отрасли.
"Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колеса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. <…> В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой", — предупредил он.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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По его словам, сравнивать последствия этого решения с влиянием пандемии коронавирусной инфекции на экономику неправильно, так как в случае с эмбарго на сырье ситуация будет намного сложнее.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭкономикаГерманияЕвропаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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