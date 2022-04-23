https://ria.ru/20220423/general-1785043061.html

Итальянский генерал раскрыл намерения Байдена на Украине

Итальянский генерал раскрыл намерения Байдена на Украине - РИА Новости, 23.04.2022

Итальянский генерал раскрыл намерения Байдена на Украине

Руководство США и Великобритании не заинтересовано в завершении украинского кризиса, заявил в эфире телеканала La7 бывший начальник штаба ВВС Италии генерал... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T06:34

2022-04-23T06:34

2022-04-23T06:34

в мире

джо байден

йенс столтенберг

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Руководство США и Великобритании не заинтересовано в завершении украинского кризиса, заявил в эфире телеканала La7 бывший начальник штаба ВВС Италии генерал Леонардо Трикарико."Я думаю, что корень проблемы вот в чем. Слово "переговоры" ни разу не прозвучало из уст (Джо. – прим. ред.) Байдена, (Йенса. – прим. ред.) Столтенберга, госсекретаря (Энтони. – прим. ред.) Блинкена, (Бориса. – прим. ред.) Джонсона, (представителей. – прим. ред.) стран Балтии, Польши", - сказал генерал.По его словам, в публичных и непубличных выступлениях упомянутых им лиц не найти слов "прекращение огня" или "переговоры"."Потому что они, очевидно, не хотят мира. Я знаю, о чем говорю. Джо Байден не хочет мира, и если его не хочет Джо Байден, то другие тоже его не хотят", - выразил мнение он.Как заявил генерал, генсек НАТО Йенс Столтенберг является "резонатором" Байдена, а Великобритания в своей "категоричности и агрессивности" даже превосходит американских чиновников.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. В Минобороны предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства. Как заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, Украина и ее жители интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок оружия и борьбы с Россией до последнего украинца, это повторяют их союзники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, джо байден, йенс столтенберг, украина, великобритания, россия, нато, италия