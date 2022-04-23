https://ria.ru/20220423/dobrovoltsy-1785035141.html

Новый отряд добровольцев из Чечни отправился на Украину

Новый отряд добровольцев из Чечни отправился на Украину - РИА Новости, 23.04.2022

Новый отряд добровольцев из Чечни отправился на Украину

Новый отряд добровольцев для участия в спецоперации отправился на Украину из Чечни, заявил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T00:46

2022-04-23T00:46

2022-04-23T01:49

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новый отряд добровольцев для участия в спецоперации отправился на Украину из Чечни, заявил глава республики Рамзан Кадыров."Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью", - написал он в своем Telegram-канале.Кадыров отметил, что каждый из добровольцев прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе. Профессиональные инструкторы, как пояснил глава Чечни, обучили их основным азам военного искусства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784799339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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