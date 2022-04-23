Джонсон и Зеленский обсудили новый этап военной помощи Украине
Андрей Сибига заявил, что Джонсон и Зеленский обсудили новый этап военной помощи Украине
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский обсудили новый этап военной помощи Украине и будущую обновленную систему безопасности.
"Разговаривали об оборонной поддержке. И мы тут говорим о новой фазе, новом качестве, новом этапе помощи союзников Украине в военной помощи. Речь идёт уже о тяжелой технике... Помощь идёт, уже пришла. Проговаривали и санкции. Разговаривали о будущей обновлённой системе безопасности", - сказал Сибига в эфире телеканала "Рада", комментируя переговоры Зеленского и Джонсона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.