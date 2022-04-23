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Джонсон и Зеленский обсудили новый этап военной помощи Украине - РИА Новости, 23.04.2022
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Джонсон и Зеленский обсудили новый этап военной помощи Украине
Джонсон и Зеленский обсудили новый этап военной помощи Украине - РИА Новости, 23.04.2022
Джонсон и Зеленский обсудили новый этап военной помощи Украине
Замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский обсудили новый этап военной... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T19:07
2022-04-23T19:07
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
андрей сибига
борис джонсон
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский обсудили новый этап военной помощи Украине и будущую обновленную систему безопасности."Разговаривали об оборонной поддержке. И мы тут говорим о новой фазе, новом качестве, новом этапе помощи союзников Украине в военной помощи. Речь идёт уже о тяжелой технике... Помощь идёт, уже пришла. Проговаривали и санкции. Разговаривали о будущей обновлённой системе безопасности", - сказал Сибига в эфире телеканала "Рада", комментируя переговоры Зеленского и Джонсона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, андрей сибига, борис джонсон
19:07 23.04.2022
 
Джонсон и Зеленский обсудили новый этап военной помощи Украине

Андрей Сибига заявил, что Джонсон и Зеленский обсудили новый этап военной помощи Украине

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский обсудили новый этап военной помощи Украине и будущую обновленную систему безопасности.
"Разговаривали об оборонной поддержке. И мы тут говорим о новой фазе, новом качестве, новом этапе помощи союзников Украине в военной помощи. Речь идёт уже о тяжелой технике... Помощь идёт, уже пришла. Проговаривали и санкции. Разговаривали о будущей обновлённой системе безопасности", - сказал Сибига в эфире телеканала "Рада", комментируя переговоры Зеленского и Джонсона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 16:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Джонсон рассказал о своем видении гарантий безопасности Украине
 
В миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийАндрей СибигаБорис Джонсон
 
 
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