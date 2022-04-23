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Город тысячи красок. Что посмотреть в Алма-Ате и окрестностях

Город тысячи красок. Что посмотреть в Алма-Ате и окрестностях - РИА Новости, 23.04.2022

Город тысячи красок. Что посмотреть в Алма-Ате и окрестностях

В переводе с казахского Алматы — "яблоневый город". Так и есть. Сейчас самое время отправиться в мегаполис, который до 1997-го был столицей Казахстана:... РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T08:00

2022-04-23T08:00

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. В переводе с казахского Алматы — "яблоневый город". Так и есть. Сейчас самое время отправиться в мегаполис, который до 1997-го был столицей Казахстана: посмотреть на цветущие яблони, вишни, абрикосы, магнолию, айву, маки и тюльпаны. О том, как увидеть лес в воде, что такое поющие пески и где купить небанальные сувениры, — в материале РИА Новости.Город в предгорье Тянь-ШаняАлма-Ату часто называют южной столицей Казахстана, а за обилие цвета — еще и городом тысячи красок. Она расположена у подножия Тянь-Шаньских гор. Их северная часть — Заилийский Алатау — окаймляет самый крупный мегаполис республики с трех сторон.Из любой точки города гостям видны заснеженные вершины и телебашня "Кок-Тобе" высотой 371,5 метра. На высоте 176 метров оборудована смотровая площадка, но попасть туда нельзя: строители не предусмотрели лифты большой грузоподъемности и системы эвакуации.Зато у башни можно погулять в яблоневом саду или в парке развлечений. Отправляйтесь на колесо обозрения, в зеркальный лабиринт, на скалодром или в зоопарк. Отдохните на скамейке "Битлз" (памятник, установленный по просьбе местных поклонников легендарной группы), загадайте желание у фонтана — их в городе больше сорока.Популярное место в центре — Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, там прогулочная зона и мемориальный комплекс. Рядом Вознесенский кафедральный собор, одна из самых высоких деревянных церквей мира — 54 метра. Он устоял во время десятибалльного землетрясения в 1910 году, когда был разрушен почти весь город.Неподалеку от собора Зеленый базар, один из старейших рынков страны. Торговые ряды появились еще в 1868-м. Тут всегда шумно и многолюдно, можно и продукты купить, и перекусить в национальных кафе: казахских, узбекских, корейских. За съедобными сувенирами — орехами, курагой, черносливом — тоже сюда.Главная пешеходная улица — Жибек Жолы, в переводе "шелковый путь". Несколько веков назад по этой территории пролегала основная торговая артерия между Восточной Азией и Средиземноморьем. Сейчас это место сравнивают с московским Арбатом: здесь выступают артисты, художники рисуют шаржи. А еще там — кафе, сувенирные лавки, есть даже стена Цоя.Весенний город-садВесной Алма-Ата превращается в город-сад. Туристы специально приезжают на цветение маков и тюльпанов, говорит гид Гульзат Дюсембаева.Казахстан — родина тюльпанов, их тут около 40 видов, отмечает экскурсовод. Потом эти цветы вывезли в Османскую империю, оттуда — в Нидерланды, где они превратились в доходный бизнес.Но это еще не все. Яблоню, которая здесь растет, считают прародительницей всех существующих в мире. Ботаник Иоганн Сиверс нашел плодовое дерево на территории Казахстана в 1750-м и назвал своим именем. Между Альпами и АризонойВ окрестностях города немало интересного. Рядом с Алма-Атой в двух десятках километров расположен крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта "Медео". Добраться туда можно на автобусе прямо из города. На высоте 1691 метра, на катке, который заливают чистейшей горной водой, проходят крупнейшие соревнования. Его называют фабрикой рекордов: воздух там особенный, организм сам начинает работать на максимуме возможностей.Над "Медео" расположен Shymbulak — всесезонный курорт. "На лыжах и сноубордах катаются с ноября по май. Все лето действует канатка, она поднимает гостей на высшую точку курорта — Талгарский перевал, откуда открывается шикарный вид на город", — рассказывает Гульзат Дусембаева."Весной доступен проезд в ущелья к высокогорным озерам — трем Кольсайским и Каинды. Это место в 300 километрах от Алма-Аты называют казахской Швейцарией", — говорит гид Татьяна Гусар.На территории нацпарка "Кольсай колдери" — озера изумрудного цвета, вокруг — хвойный лес. Туристы чаще всего посещают нижнее озеро, расположенное на высоте тысячи метров. "По легенде, его создал бог Тенгри как зеркало для своей дочери Умай, — объясняет Гульзат Дусембаева. — При взгляде в него можно увидеть себя и все вокруг".Еще одно необычное озеро — Каинды — образовалось в результате землетрясения 1911 года. Вода хлынула в ущелье и затопила ели. Так они и стоят.Провести время на берегу можно и совсем рядом с городом. Большое Алматинское озеро всего в 15 километрах, на высоте 2510 метров. Искупаться не получится: оно ледниковое, температура воды редко превышает десять градусов. Там приятно гулять, а неподалеку от берега есть смотровая площадка. Но попасть к водоему можно будет только в 2024-м: пока дорога закрыта, идет строительство селезащитных плотин, уточняет Гульзат Дусембаева.В 200 километрах от мегаполиса расположен Чарынский каньон, его называют уменьшенной копией американского Grand Canyon. "В конце апреля и мае здесь множество цветов, можно увидеть диких животных", — отмечает Татьяна Гусар. Самое популярное место в каньоне — Долина замков, добавляет Гульзат Дусембаева. Скалы здесь напоминают сказочные строения и башни.У реки Или, в урочище Тамгалы — в 120 километрах к северу от Алма-Аты — находятся писаные скалы. Среди 4,5 тысячи петроглифов — надписи, рисунки, изображения Будды, древнетюркские рунические письмена VIII-IX веков.Увидеть Поющий бархан можно в нацпарке "Алтын-Эмель". Гора светлого песка длиной три километра и высотой 150 метров в сухую погоду издает звук, похожий на мелодию органа. А еще там — марсианский пейзаж и горы Катутау и Алатау с породой, окрашенной в розовый, лиловый, синий, бордовый цвета.Камча на счастьеЗа сувенирами отправляйтесь в пригород Алма-Аты — деревню мастеров ("Шеберлер ауылы"), где ремесленники делают вещи из войлока, кожи, серебра, бронзы, драгоценных камней, дерева. Купить подарки близким можно и на Зеленом базаре, местном Арбате, в парке у телевышки, говорит Татьяна Гусар."Особым спросом пользуются тюбетейки — головной убор из войлока или бархата с национальными узорами", — объясняет она.Также туристы покупают шкатулки для мелочей из кожи и дерева. Причем чаще всего мастера делают их круглыми, как юрта, и украшают национальными узорами.Детей порадуют игрушки из натуральных материалов — верблюды, лошади и куклы в народных костюмах, взрослых — тапки из войлока, шелковые шарфы с набивкой."Символ Алма-Аты — большое яблоко. Мастера вырезают его из черного, зеленого и белого полудрагоценного камня оникса", — рассказывает Татьяна.Другие варианты сувениров: ключницы, портмоне, ремни, кожаные сумки, украшенные национальными узорами. Из кожи ремесленники изготавливают и камчу (плеть), которую казахи вешают на стену дома. Она считается магнитом для счастья, благосостояния, здоровья и отгоняет злых духов. И якобы они боятся даже не ударов, а запаха лошадиного пота, которым пропитан кнут.Пробуйте бешбармакВ ресторанах и кафе Алма-Аты кормят вкусно и сытно. Город многонациональный, поэтому гостям предлагают попробовать не только казахские блюда, но и узбекские, уйгурские, кавказские.Среди местной еды обязателен к дегустации бешбармак, который принято есть руками. Это мясное ассорти из говядины и конины, его варят более трех часов до мягчайшего состояния, говорит Татьяна Гусар. Затем в бульон добавляют картофель, морковь и тонко раскатанные пласты теста квадратной формы. Подают с зеленым и репчатым луком.Сырне — мясо молодого ягненка, которое жарится в собственном соку в казане с картофелем, а на стол его подают с луком. Любителям баранины понравится куурдак — ассорти из субпродуктов, томленое в казане с картофелем и сладким перцем.Заслуживают внимания и манты, которые в Казахстане готовят с нарезанной мелкими кубиками говядиной. Для сочности в них добавляют курдючный жир и опять же лук.

https://ria.ru/20220418/kazakhstan-1784167045.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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