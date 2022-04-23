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Город тысячи красок. Что посмотреть в Алма-Ате и окрестностях - РИА Новости, 23.04.2022
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Туризм
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Город тысячи красок. Что посмотреть в Алма-Ате и окрестностях
Город тысячи красок. Что посмотреть в Алма-Ате и окрестностях - РИА Новости, 23.04.2022
Город тысячи красок. Что посмотреть в Алма-Ате и окрестностях
В переводе с казахского Алматы — "яблоневый город". Так и есть. Сейчас самое время отправиться в мегаполис, который до 1997-го был столицей Казахстана:... РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T08:00
2022-04-23T08:04
туризм
туризм
алма-ата
казахстан
достопримечательности
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. В переводе с казахского Алматы — "яблоневый город". Так и есть. Сейчас самое время отправиться в мегаполис, который до 1997-го был столицей Казахстана: посмотреть на цветущие яблони, вишни, абрикосы, магнолию, айву, маки и тюльпаны. О том, как увидеть лес в воде, что такое поющие пески и где купить небанальные сувениры, — в материале РИА Новости.Город в предгорье Тянь-ШаняАлма-Ату часто называют южной столицей Казахстана, а за обилие цвета — еще и городом тысячи красок. Она расположена у подножия Тянь-Шаньских гор. Их северная часть — Заилийский Алатау — окаймляет самый крупный мегаполис республики с трех сторон.Из любой точки города гостям видны заснеженные вершины и телебашня "Кок-Тобе" высотой 371,5 метра. На высоте 176 метров оборудована смотровая площадка, но попасть туда нельзя: строители не предусмотрели лифты большой грузоподъемности и системы эвакуации.Зато у башни можно погулять в яблоневом саду или в парке развлечений. Отправляйтесь на колесо обозрения, в зеркальный лабиринт, на скалодром или в зоопарк. Отдохните на скамейке "Битлз" (памятник, установленный по просьбе местных поклонников легендарной группы), загадайте желание у фонтана — их в городе больше сорока.Популярное место в центре — Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, там прогулочная зона и мемориальный комплекс. Рядом Вознесенский кафедральный собор, одна из самых высоких деревянных церквей мира — 54 метра. Он устоял во время десятибалльного землетрясения в 1910 году, когда был разрушен почти весь город.Неподалеку от собора Зеленый базар, один из старейших рынков страны. Торговые ряды появились еще в 1868-м. Тут всегда шумно и многолюдно, можно и продукты купить, и перекусить в национальных кафе: казахских, узбекских, корейских. За съедобными сувенирами — орехами, курагой, черносливом — тоже сюда.Главная пешеходная улица — Жибек Жолы, в переводе "шелковый путь". Несколько веков назад по этой территории пролегала основная торговая артерия между Восточной Азией и Средиземноморьем. Сейчас это место сравнивают с московским Арбатом: здесь выступают артисты, художники рисуют шаржи. А еще там — кафе, сувенирные лавки, есть даже стена Цоя.Весенний город-садВесной Алма-Ата превращается в город-сад. Туристы специально приезжают на цветение маков и тюльпанов, говорит гид Гульзат Дюсембаева.Казахстан — родина тюльпанов, их тут около 40 видов, отмечает экскурсовод. Потом эти цветы вывезли в Османскую империю, оттуда — в Нидерланды, где они превратились в доходный бизнес.Но это еще не все. Яблоню, которая здесь растет, считают прародительницей всех существующих в мире. Ботаник Иоганн Сиверс нашел плодовое дерево на территории Казахстана в 1750-м и назвал своим именем. Между Альпами и АризонойВ окрестностях города немало интересного. Рядом с Алма-Атой в двух десятках километров расположен крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта "Медео". Добраться туда можно на автобусе прямо из города. На высоте 1691 метра, на катке, который заливают чистейшей горной водой, проходят крупнейшие соревнования. Его называют фабрикой рекордов: воздух там особенный, организм сам начинает работать на максимуме возможностей.Над "Медео" расположен Shymbulak — всесезонный курорт. "На лыжах и сноубордах катаются с ноября по май. Все лето действует канатка, она поднимает гостей на высшую точку курорта — Талгарский перевал, откуда открывается шикарный вид на город", — рассказывает Гульзат Дусембаева."Весной доступен проезд в ущелья к высокогорным озерам — трем Кольсайским и Каинды. Это место в 300 километрах от Алма-Аты называют казахской Швейцарией", — говорит гид Татьяна Гусар.На территории нацпарка "Кольсай колдери" — озера изумрудного цвета, вокруг — хвойный лес. Туристы чаще всего посещают нижнее озеро, расположенное на высоте тысячи метров. "По легенде, его создал бог Тенгри как зеркало для своей дочери Умай, — объясняет Гульзат Дусембаева. — При взгляде в него можно увидеть себя и все вокруг".Еще одно необычное озеро — Каинды — образовалось в результате землетрясения 1911 года. Вода хлынула в ущелье и затопила ели. Так они и стоят.Провести время на берегу можно и совсем рядом с городом. Большое Алматинское озеро всего в 15 километрах, на высоте 2510 метров. Искупаться не получится: оно ледниковое, температура воды редко превышает десять градусов. Там приятно гулять, а неподалеку от берега есть смотровая площадка. Но попасть к водоему можно будет только в 2024-м: пока дорога закрыта, идет строительство селезащитных плотин, уточняет Гульзат Дусембаева.В 200 километрах от мегаполиса расположен Чарынский каньон, его называют уменьшенной копией американского Grand Canyon. "В конце апреля и мае здесь множество цветов, можно увидеть диких животных", — отмечает Татьяна Гусар. Самое популярное место в каньоне — Долина замков, добавляет Гульзат Дусембаева. Скалы здесь напоминают сказочные строения и башни.У реки Или, в урочище Тамгалы — в 120 километрах к северу от Алма-Аты — находятся писаные скалы. Среди 4,5 тысячи петроглифов — надписи, рисунки, изображения Будды, древнетюркские рунические письмена VIII-IX веков.Увидеть Поющий бархан можно в нацпарке "Алтын-Эмель". Гора светлого песка длиной три километра и высотой 150 метров в сухую погоду издает звук, похожий на мелодию органа. А еще там — марсианский пейзаж и горы Катутау и Алатау с породой, окрашенной в розовый, лиловый, синий, бордовый цвета.Камча на счастьеЗа сувенирами отправляйтесь в пригород Алма-Аты — деревню мастеров ("Шеберлер ауылы"), где ремесленники делают вещи из войлока, кожи, серебра, бронзы, драгоценных камней, дерева. Купить подарки близким можно и на Зеленом базаре, местном Арбате, в парке у телевышки, говорит Татьяна Гусар."Особым спросом пользуются тюбетейки — головной убор из войлока или бархата с национальными узорами", — объясняет она.Также туристы покупают шкатулки для мелочей из кожи и дерева. Причем чаще всего мастера делают их круглыми, как юрта, и украшают национальными узорами.Детей порадуют игрушки из натуральных материалов — верблюды, лошади и куклы в народных костюмах, взрослых — тапки из войлока, шелковые шарфы с набивкой."Символ Алма-Аты — большое яблоко. Мастера вырезают его из черного, зеленого и белого полудрагоценного камня оникса", — рассказывает Татьяна.Другие варианты сувениров: ключницы, портмоне, ремни, кожаные сумки, украшенные национальными узорами. Из кожи ремесленники изготавливают и камчу (плеть), которую казахи вешают на стену дома. Она считается магнитом для счастья, благосостояния, здоровья и отгоняет злых духов. И якобы они боятся даже не ударов, а запаха лошадиного пота, которым пропитан кнут.Пробуйте бешбармакВ ресторанах и кафе Алма-Аты кормят вкусно и сытно. Город многонациональный, поэтому гостям предлагают попробовать не только казахские блюда, но и узбекские, уйгурские, кавказские.Среди местной еды обязателен к дегустации бешбармак, который принято есть руками. Это мясное ассорти из говядины и конины, его варят более трех часов до мягчайшего состояния, говорит Татьяна Гусар. Затем в бульон добавляют картофель, морковь и тонко раскатанные пласты теста квадратной формы. Подают с зеленым и репчатым луком.Сырне — мясо молодого ягненка, которое жарится в собственном соку в казане с картофелем, а на стол его подают с луком. Любителям баранины понравится куурдак — ассорти из субпродуктов, томленое в казане с картофелем и сладким перцем.Заслуживают внимания и манты, которые в Казахстане готовят с нарезанной мелкими кубиками говядиной. Для сочности в них добавляют курдючный жир и опять же лук.
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, алма-ата, казахстан, достопримечательности, куда можно лететь, куда поехать, куда сходить , что посмотреть , еда, маршруты - туризм, впечатления - туризм, рецепты, простые рецепты
08:00 23.04.2022 (обновлено: 08:04 23.04.2022)
 

Город тысячи красок. Что посмотреть в Алма-Ате и окрестностях

CC BY 2.0 / Tore Khan / AlmatyАлматинская центральная городская мечеть
Алматинская центральная городская мечеть - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
CC BY 2.0 / Tore Khan / Almaty
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. В переводе с казахского Алматы — "яблоневый город". Так и есть. Сейчас самое время отправиться в мегаполис, который до 1997-го был столицей Казахстана: посмотреть на цветущие яблони, вишни, абрикосы, магнолию, айву, маки и тюльпаны. О том, как увидеть лес в воде, что такое поющие пески и где купить небанальные сувениры, — в материале РИА Новости.

Город в предгорье Тянь-Шаня

Алма-Ату часто называют южной столицей Казахстана, а за обилие цвета — еще и городом тысячи красок. Она расположена у подножия Тянь-Шаньских гор. Их северная часть — Заилийский Алатау — окаймляет самый крупный мегаполис республики с трех сторон.
© Pixabay / trejlerfilmsГоры Тянь-Шань, Казахстан
Горы Тянь-Шань, Казахстан - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Pixabay / trejlerfilms
Горы Тянь-Шань, Казахстан
Из любой точки города гостям видны заснеженные вершины и телебашня "Кок-Тобе" высотой 371,5 метра. На высоте 176 метров оборудована смотровая площадка, но попасть туда нельзя: строители не предусмотрели лифты большой грузоподъемности и системы эвакуации.
Зато у башни можно погулять в яблоневом саду или в парке развлечений. Отправляйтесь на колесо обозрения, в зеркальный лабиринт, на скалодром или в зоопарк. Отдохните на скамейке "Битлз" (памятник, установленный по просьбе местных поклонников легендарной группы), загадайте желание у фонтана — их в городе больше сорока.
CC BY-SA 4.0 / Carwizard /

Недействующий ресторан в телебашне на горе Кок-Тобе

Недействующий ресторан в телебашне на горе Кок-тобе
1 из 3

Недействующий ресторан в телебашне на горе Кок-Тобе

CC BY-SA 4.0 / Carwizard /
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Мужчина на велосипеде в одном из парков в Алма-Ате

Мужчина на велосипеде в одном из парков в Алма-Ате
2 из 3

Мужчина на велосипеде в одном из парков в Алма-Ате

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© РИА Новости / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанк

Вид на город Алма-Ату с горы Кок-Тобе

Вид на город Алма-Ата с горы Кок-Тобе
3 из 3

Вид на город Алма-Ату с горы Кок-Тобе

© РИА Новости / Анатолий Устиненко
Перейти в фотобанк
1 из 3

Недействующий ресторан в телебашне на горе Кок-Тобе

CC BY-SA 4.0 / Carwizard /
2 из 3

Мужчина на велосипеде в одном из парков в Алма-Ате

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
3 из 3

Вид на город Алма-Ату с горы Кок-Тобе

© РИА Новости / Анатолий Устиненко
Перейти в фотобанк
Популярное место в центре — Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, там прогулочная зона и мемориальный комплекс. Рядом Вознесенский кафедральный собор, одна из самых высоких деревянных церквей мира — 54 метра. Он устоял во время десятибалльного землетрясения в 1910 году, когда был разрушен почти весь город.
Неподалеку от собора Зеленый базар, один из старейших рынков страны. Торговые ряды появились еще в 1868-м. Тут всегда шумно и многолюдно, можно и продукты купить, и перекусить в национальных кафе: казахских, узбекских, корейских. За съедобными сувенирами — орехами, курагой, черносливом — тоже сюда.
CC0 / Spacekid / Зеленый базар в Алма-Ате
Зеленый базар в Алма-Ате
1 из 3
Зеленый базар в Алма-Ате
CC0 / Spacekid /
CC0 / User 0100 /

Новый торговый павильон Зеленого базара в Алма-Ате

Новый торговый павильон Зелёного базара в Алма-Ате
2 из 3

Новый торговый павильон Зеленого базара в Алма-Ате

CC0 / User 0100 /
© Pixabay / ID 12019Вознесенский кафедральный собор в Алма-Ате
Вознесенский кафедральный собор в Алма-Ате
3 из 3
Вознесенский кафедральный собор в Алма-Ате
© Pixabay / ID 12019
1 из 3
Зеленый базар в Алма-Ате
CC0 / Spacekid /
2 из 3

Новый торговый павильон Зеленого базара в Алма-Ате

CC0 / User 0100 /
3 из 3
Вознесенский кафедральный собор в Алма-Ате
© Pixabay / ID 12019
Главная пешеходная улица — Жибек Жолы, в переводе "шелковый путь". Несколько веков назад по этой территории пролегала основная торговая артерия между Восточной Азией и Средиземноморьем. Сейчас это место сравнивают с московским Арбатом: здесь выступают артисты, художники рисуют шаржи. А еще там — кафе, сувенирные лавки, есть даже стена Цоя.

Весенний город-сад

Весной Алма-Ата превращается в город-сад. Туристы специально приезжают на цветение маков и тюльпанов, говорит гид Гульзат Дюсембаева.
Казахстан — родина тюльпанов, их тут около 40 видов, отмечает экскурсовод. Потом эти цветы вывезли в Османскую империю, оттуда — в Нидерланды, где они превратились в доходный бизнес.
© Pixabay / photosforyou Плетеное яблоко
Плетеное яблоко - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Pixabay / photosforyou
Плетеное яблоко
Но это еще не все. Яблоню, которая здесь растет, считают прародительницей всех существующих в мире. Ботаник Иоганн Сиверс нашел плодовое дерево на территории Казахстана в 1750-м и назвал своим именем.

Между Альпами и Аризоной

В окрестностях города немало интересного. Рядом с Алма-Атой в двух десятках километров расположен крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта "Медео". Добраться туда можно на автобусе прямо из города. На высоте 1691 метра, на катке, который заливают чистейшей горной водой, проходят крупнейшие соревнования. Его называют фабрикой рекордов: воздух там особенный, организм сам начинает работать на максимуме возможностей.
© Pixabay / Ira_B

Горный курорт Shymbulak

Горный курорт Шымбулак
1 из 3

Горный курорт Shymbulak

© Pixabay / Ira_B
© Pixabay / Ira_B

Горный курорт Shymbulak

Горный курорт Шымбулак
2 из 3

Горный курорт Shymbulak

© Pixabay / Ira_B
© Pixabay / Dima5libСтадион
Стадион
3 из 3
Стадион
© Pixabay / Dima5lib
1 из 3

Горный курорт Shymbulak

© Pixabay / Ira_B
2 из 3

Горный курорт Shymbulak

© Pixabay / Ira_B
3 из 3
Стадион
© Pixabay / Dima5lib
Над "Медео" расположен Shymbulak — всесезонный курорт. "На лыжах и сноубордах катаются с ноября по май. Все лето действует канатка, она поднимает гостей на высшую точку курорта — Талгарский перевал, откуда открывается шикарный вид на город", — рассказывает Гульзат Дусембаева.
"Весной доступен проезд в ущелья к высокогорным озерам — трем Кольсайским и Каинды. Это место в 300 километрах от Алма-Аты называют казахской Швейцарией", — говорит гид Татьяна Гусар.
© Pixabay / deb_qepОзеро в ущелье Кольсай в северном Тянь-Шане
Озеро в ущелье Кольсай в северном Тянь-Шане - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Pixabay / deb_qep
Озеро в ущелье Кольсай в северном Тянь-Шане
На территории нацпарка "Кольсай колдери" — озера изумрудного цвета, вокруг — хвойный лес. Туристы чаще всего посещают нижнее озеро, расположенное на высоте тысячи метров. "По легенде, его создал бог Тенгри как зеркало для своей дочери Умай, — объясняет Гульзат Дусембаева. — При взгляде в него можно увидеть себя и все вокруг".
© Depositphotos / kefirmОзеро Каинды в одном из ущелий Кунгей Алатау, Казахстан
Озеро Каинды в ущелий Кунгей Алатау, Казахстан - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Depositphotos / kefirm
Озеро Каинды в одном из ущелий Кунгей Алатау, Казахстан
Еще одно необычное озеро — Каинды — образовалось в результате землетрясения 1911 года. Вода хлынула в ущелье и затопила ели. Так они и стоят.
Провести время на берегу можно и совсем рядом с городом. Большое Алматинское озеро всего в 15 километрах, на высоте 2510 метров. Искупаться не получится: оно ледниковое, температура воды редко превышает десять градусов. Там приятно гулять, а неподалеку от берега есть смотровая площадка. Но попасть к водоему можно будет только в 2024-м: пока дорога закрыта, идет строительство селезащитных плотин, уточняет Гульзат Дусембаева.
© Pixabay / JanarRЧарынский каньон в Казахстане
Чарынский каньон в Казахстане
1 из 4
Чарынский каньон в Казахстане
© Pixabay / JanarR
© Pixabay / Elena_JoyИзображение божества на урочище Тамгалы-Тас у реки Или
Изображение божества на урочище Тамгалы-Тас у реки Или
2 из 4
Изображение божества на урочище Тамгалы-Тас у реки Или
© Pixabay / Elena_Joy
© Pixabay / visitalmatykzЧарынский каньон в Казахстане
Чарынский каньон в Казахстане
3 из 4
Чарынский каньон в Казахстане
© Pixabay / visitalmatykz
© Pixabay / visitalmatykzЧарынский каньон, Казахстан
Чарынский каньон, Казахстан
4 из 4
Чарынский каньон, Казахстан
© Pixabay / visitalmatykz
1 из 4
Чарынский каньон в Казахстане
© Pixabay / JanarR
2 из 4
Изображение божества на урочище Тамгалы-Тас у реки Или
© Pixabay / Elena_Joy
3 из 4
Чарынский каньон в Казахстане
© Pixabay / visitalmatykz
4 из 4
Чарынский каньон, Казахстан
© Pixabay / visitalmatykz
В 200 километрах от мегаполиса расположен Чарынский каньон, его называют уменьшенной копией американского Grand Canyon. "В конце апреля и мае здесь множество цветов, можно увидеть диких животных", — отмечает Татьяна Гусар. Самое популярное место в каньоне — Долина замков, добавляет Гульзат Дусембаева. Скалы здесь напоминают сказочные строения и башни.
У реки Или, в урочище Тамгалы — в 120 километрах к северу от Алма-Аты — находятся писаные скалы. Среди 4,5 тысячи петроглифов — надписи, рисунки, изображения Будды, древнетюркские рунические письмена VIII-IX веков.
© Pixabay / the_iop

Национальный парк "Алтын-Эмель" в Казахстане

Национальный парк Алтын-Эмель в Казахстане
1 из 2

Национальный парк "Алтын-Эмель" в Казахстане

© Pixabay / the_iop
© Pixabay / the_iop Горы Казахстана
Горы Казахстана
2 из 2
Горы Казахстана
© Pixabay / the_iop
1 из 2

Национальный парк "Алтын-Эмель" в Казахстане

© Pixabay / the_iop
2 из 2
Горы Казахстана
© Pixabay / the_iop
Увидеть Поющий бархан можно в нацпарке "Алтын-Эмель". Гора светлого песка длиной три километра и высотой 150 метров в сухую погоду издает звук, похожий на мелодию органа. А еще там — марсианский пейзаж и горы Катутау и Алатау с породой, окрашенной в розовый, лиловый, синий, бордовый цвета.

Камча на счастье

За сувенирами отправляйтесь в пригород Алма-Аты — деревню мастеров ("Шеберлер ауылы"), где ремесленники делают вещи из войлока, кожи, серебра, бронзы, драгоценных камней, дерева. Купить подарки близким можно и на Зеленом базаре, местном Арбате, в парке у телевышки, говорит Татьяна Гусар.
"Особым спросом пользуются тюбетейки — головной убор из войлока или бархата с национальными узорами", — объясняет она.
© Pixabay / jackmac34Национальные головные уборы в Казахстане
Национальные головные уборы в Казахстане - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Pixabay / jackmac34
Национальные головные уборы в Казахстане
Также туристы покупают шкатулки для мелочей из кожи и дерева. Причем чаще всего мастера делают их круглыми, как юрта, и украшают национальными узорами.
Детей порадуют игрушки из натуральных материалов — верблюды, лошади и куклы в народных костюмах, взрослых — тапки из войлока, шелковые шарфы с набивкой.
"Символ Алма-Аты — большое яблоко. Мастера вырезают его из черного, зеленого и белого полудрагоценного камня оникса", — рассказывает Татьяна.
© Pixabay / photosforyou Сувенирные фигурки, Казахстан
Сувенирные фигурки, Казахстан
1 из 2
Сувенирные фигурки, Казахстан
© Pixabay / photosforyou
© Pixabay / photosforyouСувенирная фигура верблюда
Сувенирная фигура верблюда
2 из 2
Сувенирная фигура верблюда
© Pixabay / photosforyou
1 из 2
Сувенирные фигурки, Казахстан
© Pixabay / photosforyou
2 из 2
Сувенирная фигура верблюда
© Pixabay / photosforyou
Другие варианты сувениров: ключницы, портмоне, ремни, кожаные сумки, украшенные национальными узорами. Из кожи ремесленники изготавливают и камчу (плеть), которую казахи вешают на стену дома. Она считается магнитом для счастья, благосостояния, здоровья и отгоняет злых духов. И якобы они боятся даже не ударов, а запаха лошадиного пота, которым пропитан кнут.

Пробуйте бешбармак

В ресторанах и кафе Алма-Аты кормят вкусно и сытно. Город многонациональный, поэтому гостям предлагают попробовать не только казахские блюда, но и узбекские, уйгурские, кавказские.
© Depositphotos / Maryka26@gmail.comБешбармак
Бешбармак - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Depositphotos / Maryka26@gmail.com
Бешбармак
Среди местной еды обязателен к дегустации бешбармак, который принято есть руками. Это мясное ассорти из говядины и конины, его варят более трех часов до мягчайшего состояния, говорит Татьяна Гусар. Затем в бульон добавляют картофель, морковь и тонко раскатанные пласты теста квадратной формы. Подают с зеленым и репчатым луком.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМанты
Манты - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Манты
Сырне — мясо молодого ягненка, которое жарится в собственном соку в казане с картофелем, а на стол его подают с луком. Любителям баранины понравится куурдак — ассорти из субпродуктов, томленое в казане с картофелем и сладким перцем.
Заслуживают внимания и манты, которые в Казахстане готовят с нарезанной мелкими кубиками говядиной. Для сочности в них добавляют курдючный жир и опять же лук.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 18:10Туризм
РЖД возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Казахстаном
 
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