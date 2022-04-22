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Селу и деревне под Калугой присвоили звание "Рубеж воинской доблести"
Селу и деревне под Калугой присвоили звание "Рубеж воинской доблести" - РИА Новости, 22.04.2022
Селу и деревне под Калугой присвоили звание "Рубеж воинской доблести"
Депутаты заксобрания Калужской области проголосовали за присвоение звания "Рубеж воинской доблести" селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка, сообщает... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:51
2022-04-22T15:51
2022-04-22T15:51
калужская область
калужская область
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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КАЛУГА, 22 апр – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области проголосовали за присвоение звания "Рубеж воинской доблести" селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка, сообщает пресс-служба заксобрания."Сегодня на заседании сессии депутаты регионального парламента присвоили почетное звание "Рубеж воинской доблести" селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка Сухиничского района. В августе-сентябре 1942 года здесь проходила оборонительная операция Западного фронта, сорвавшая попытку немецких войск продвинуться на московском направлении", - говорится в сообщении.Спикер регионального парламента Геннадий Новосельцев отметил, что это решение особенно значимо в преддверии Дня Победы. "Оно послужит сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны", - подчеркнул спикер парламента.Продолжая тему памяти Великой Отечественной войны, Новосельцев призвал депутатов при проведении весенних субботников уделить особое внимание местам захоронения павших в боях."На фоне той ситуации по уничтожению памятников на Украине и в Европе мы должны сделать все, чтобы в нашей стране этого никогда не произошло", - обратился председатель заксобрания к народным избранникам.
https://ria.ru/20220408/kaluga-1782589895.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, общество, великая отечественная война (1941-1945)
КАЛУГА, 22 апр – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области проголосовали за присвоение звания "Рубеж воинской доблести" селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка, сообщает пресс-служба заксобрания.
"Сегодня на заседании сессии депутаты регионального парламента присвоили почетное звание "Рубеж воинской доблести" селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка Сухиничского района. В августе-сентябре 1942 года здесь проходила оборонительная операция Западного фронта, сорвавшая попытку немецких войск продвинуться на московском направлении", - говорится в сообщении.
Спикер регионального парламента Геннадий Новосельцев отметил, что это решение особенно значимо в преддверии Дня Победы. "Оно послужит сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны", - подчеркнул спикер парламента.
Продолжая тему памяти Великой Отечественной войны, Новосельцев призвал депутатов при проведении весенних субботников уделить особое внимание местам захоронения павших в боях.
"На фоне той ситуации по уничтожению памятников на Украине
и в Европе
мы должны сделать все, чтобы в нашей стране этого никогда не произошло", - обратился председатель заксобрания к народным избранникам.