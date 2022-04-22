https://ria.ru/20220422/zvanie-1784942817.html

Селу и деревне под Калугой присвоили звание "Рубеж воинской доблести"

Селу и деревне под Калугой присвоили звание "Рубеж воинской доблести" - РИА Новости, 22.04.2022

Селу и деревне под Калугой присвоили звание "Рубеж воинской доблести"

Депутаты заксобрания Калужской области проголосовали за присвоение звания "Рубеж воинской доблести" селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка, сообщает... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:51

2022-04-22T15:51

2022-04-22T15:51

калужская область

калужская область

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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КАЛУГА, 22 апр – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области проголосовали за присвоение звания "Рубеж воинской доблести" селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка, сообщает пресс-служба заксобрания."Сегодня на заседании сессии депутаты регионального парламента присвоили почетное звание "Рубеж воинской доблести" селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка Сухиничского района. В августе-сентябре 1942 года здесь проходила оборонительная операция Западного фронта, сорвавшая попытку немецких войск продвинуться на московском направлении", - говорится в сообщении.Спикер регионального парламента Геннадий Новосельцев отметил, что это решение особенно значимо в преддверии Дня Победы. "Оно послужит сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны", - подчеркнул спикер парламента.Продолжая тему памяти Великой Отечественной войны, Новосельцев призвал депутатов при проведении весенних субботников уделить особое внимание местам захоронения павших в боях."На фоне той ситуации по уничтожению памятников на Украине и в Европе мы должны сделать все, чтобы в нашей стране этого никогда не произошло", - обратился председатель заксобрания к народным избранникам.

https://ria.ru/20220408/kaluga-1782589895.html

калужская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калужская область, общество, великая отечественная война (1941-1945)