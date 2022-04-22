https://ria.ru/20220422/vykhodnye-1784991270.html

В Госдуме надеются, что регионы продлят майские выходные

В Госдуме надеются, что регионы продлят майские выходные - РИА Новости, 22.04.2022

В Госдуме надеются, что регионы продлят майские выходные

Депутат Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков выразил надежду, что к продлившей майские праздники Адыгее присоединятся другие регионы, в беседе с РИА... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:28

2022-04-22T18:28

2022-04-22T18:28

праздники

майские праздники

госдума рф

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков выразил надежду, что к продлившей майские праздники Адыгее присоединятся другие регионы, в беседе с РИА Новости политик отметил, что партия продолжит направлять обращения соответствующие губернаторам.Власти Адыгеи объявили девять выходных с 1 по 10 мая, рабочим днем будет только 6 мая."Мы рекомендовали региональным отделениям партии, а также нашим депутатам законодательных собраний и горсоветов, а их на сегодняшний день 52 в 24 регионах, направить соответствующие обращения губернаторам. Адыгея решилась первой. Кто следующий - посмотрим", - сказал Даванков.Ранее Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней - с 1 по 10 мая. Как отмечал политик, мера поможет людям заняться посадками за городом и больше пообщаться друг с другом. Парламентарий добавлял, что депутаты планируют обратится к губернаторам с просьбой продлить праздники в тех регионах, где это актуально.

https://ria.ru/20220420/prazdniki-1784529573.html

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