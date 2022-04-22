https://ria.ru/20220422/vrubel-1784760502.html

В омском Музее имени Врубеля создали парфюм в честь художника

В омском Музее имени Врубеля создали парфюм в честь художника - РИА Новости, 22.04.2022

В омском Музее имени Врубеля создали парфюм в честь художника

В Музее имени Врубеля представили аромат "Врубель", созданный в честь знаменитого художника, сообщает "ОМСКРЕГИОН". РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T05:01

2022-04-22T05:01

2022-04-22T05:01

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Музее имени Врубеля представили аромат "Врубель", созданный в честь знаменитого художника, сообщает "ОМСКРЕГИОН".Над ним работала пермский парфюмер Виола Новоселова. Больше всего ее вдохновил триптих "Цветы". "Основа парфюмерной композиции — нота розы. Ладан — дань религиозной теме в творчестве Врубеля. Черный перец в сочетании с нотами кардамона, гвоздики и имбиря отсылает к произведениям, посвященным Демону. Ноты бисквита символизируют любовь Врубеля к чувственной стороне жизни и отсылают к многогранным и прекрасным образам женщин в его творчестве", — говорит Новоселова.Парфюм протестировали почти все сотрудники институции. "Врубель неоднозначен, и аромат неоднозначен. Врубель не оставляет равнодушным, кому-то он нравится, кому-то не нравится. Но абсолютно нейтрального отношения к нему не бывает. Этот аромат вызвал широкий спектр эмоций — от отторжения до принятия. Абсолютно сложный, загадочный аромат", — говорит директор музея Фарида Буреева. Недавно в Новой Третьяковке закрылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Врубеля. На ней было представлено более 300 работ из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных собраний. В апреле в галерее открылась расширенная экспозиция-дайджест Врубеля. 30 графических произведений, живопись и майолика повторяют сюжетные повороты проекта, ставшего настоящим блокбастером.

https://ria.ru/20220406/breygel-1781928550.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, михаил врубель, омск, стиль жизни, парфюмерия