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В омском Музее имени Врубеля создали парфюм в честь художника - РИА Новости, 22.04.2022
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Культура
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В омском Музее имени Врубеля создали парфюм в честь художника
В омском Музее имени Врубеля создали парфюм в честь художника - РИА Новости, 22.04.2022
В омском Музее имени Врубеля создали парфюм в честь художника
В Музее имени Врубеля представили аромат "Врубель", созданный в честь знаменитого художника, сообщает "ОМСКРЕГИОН". РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T05:01
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новости культуры
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михаил врубель
омск
стиль жизни
парфюмерия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Музее имени Врубеля представили аромат "Врубель", созданный в честь знаменитого художника, сообщает "ОМСКРЕГИОН".Над ним работала пермский парфюмер Виола Новоселова. Больше всего ее вдохновил триптих "Цветы". "Основа парфюмерной композиции — нота розы. Ладан — дань религиозной теме в творчестве Врубеля. Черный перец в сочетании с нотами кардамона, гвоздики и имбиря отсылает к произведениям, посвященным Демону. Ноты бисквита символизируют любовь Врубеля к чувственной стороне жизни и отсылают к многогранным и прекрасным образам женщин в его творчестве", — говорит Новоселова.Парфюм протестировали почти все сотрудники институции. "Врубель неоднозначен, и аромат неоднозначен. Врубель не оставляет равнодушным, кому-то он нравится, кому-то не нравится. Но абсолютно нейтрального отношения к нему не бывает. Этот аромат вызвал широкий спектр эмоций — от отторжения до принятия. Абсолютно сложный, загадочный аромат", — говорит директор музея Фарида Буреева. Недавно в Новой Третьяковке закрылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Врубеля. На ней было представлено более 300 работ из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных собраний. В апреле в галерее открылась расширенная экспозиция-дайджест Врубеля. 30 графических произведений, живопись и майолика повторяют сюжетные повороты проекта, ставшего настоящим блокбастером.
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новости культуры, музеи, михаил врубель, омск, стиль жизни, парфюмерия
05:01 22.04.2022
 
В омском Музее имени Врубеля создали парфюм в честь художника

В омском Музее имени М. А. Врубеля создали парфюм в честь художника с нотой розы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМузей имени М. А. Врубеля в Омске
Музей имени М. А. Врубеля в Омске - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Музее имени Врубеля представили аромат "Врубель", созданный в честь знаменитого художника, сообщает "ОМСКРЕГИОН".
Над ним работала пермский парфюмер Виола Новоселова. Больше всего ее вдохновил триптих "Цветы".
"Основа парфюмерной композиции — нота розы. Ладан — дань религиозной теме в творчестве Врубеля. Черный перец в сочетании с нотами кардамона, гвоздики и имбиря отсылает к произведениям, посвященным Демону. Ноты бисквита символизируют любовь Врубеля к чувственной стороне жизни и отсылают к многогранным и прекрасным образам женщин в его творчестве", — говорит Новоселова.
Парфюм протестировали почти все сотрудники институции.
"Врубель неоднозначен, и аромат неоднозначен. Врубель не оставляет равнодушным, кому-то он нравится, кому-то не нравится. Но абсолютно нейтрального отношения к нему не бывает. Этот аромат вызвал широкий спектр эмоций — от отторжения до принятия. Абсолютно сложный, загадочный аромат", — говорит директор музея Фарида Буреева.
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Недавно в Новой Третьяковке закрылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Врубеля. На ней было представлено более 300 работ из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных собраний.
В апреле в галерее открылась расширенная экспозиция-дайджест Врубеля. 30 графических произведений, живопись и майолика повторяют сюжетные повороты проекта, ставшего настоящим блокбастером.
Картина Михаила Врубеля Царевна-лебедь (1900 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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КультураНовости культурыМузеиМихаил ВрубельОмскСтиль жизниПарфюмерия
 
 
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