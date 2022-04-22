https://ria.ru/20220422/vorobev-1784993694.html

Биография Вадима Воробьева

Биография Вадима Воробьева - РИА Новости, 22.04.2022

Биография Вадима Воробьева

Временный президент ПАО "Лукойл" Вадим Николаевич Воробьев родился 16 апреля 1961 года в городе Павлово-на-Оке Нижегородской области. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:46

2022-04-22T18:46

2022-04-22T18:46

справки

вадим воробьев

нижегородская область

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Временный президент ПАО "Лукойл" Вадим Николаевич Воробьев родился 16 апреля 1961 года в городе Павлово-на-Оке Нижегородской области. В 1983 году окончил физический факультет Горьковского государственного университета (ГГУ) им. Н.И. Лобачевского (ныне Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского), в 1998 году получил второе высшее образование на экономическом факультете Нижегородского государственного университета. Кандидат экономических наук (2000). В 1983-1992 годах Воробьев находился на выборной комсомольской и партийной работе, прошел путь от секретаря райкома до первого секретаря обкома.С 1992 года по 1998 год работал на руководящих должностях в страховых и банковских структурах Нижнего Новгорода, был заместителем управляющего страховой компании "Аваль", заместителем председателя правления Нижегородского Социального Коммерческого Банка "Гарантия".В 1998-2002 годах – вице-президент, президент ОАО "Нефтяная компания "НОРСИ-ОЙЛ" (в 2001 году предприятие стало дочерней компанией "Лукойла" и было переименовано в "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез").С 2002 года по 2005 год был генеральным директором ООО "Лукойл-Волганефтепродукт", дочернего предприятия нефтяной компании "Лукойл", работающего в Нижегородской, Владимирской областях, республиках Чувашия и Мордовия. В 1996 и 2000 годах избирался депутатом городской думы Нижнего Новгорода. Четыре года возглавлял постоянную комиссию по бюджетной, финансовой и налоговой политике. В марте 2002 года был избран депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. В 2005-2009 годах – вице-президент – начальник главного управления координации сбыта нефтепродуктов в России НК "Лукойл".В 2009-2012 годах – вице-президент – начальник Главного управления координации сбыта нефтепродуктов ОАО "Лукойл". С 2012 года по 2016 год – вице-президент по координации сбыта нефтепродуктов ПАО "Лукойл". В 2016-2017 годах занимал должность вице-президента по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке ПАО "Лукойл". В 2017-2018 годах – старший вице-президент по поставкам и продажам ПАО "Лукойл". С 2018 года по 2020 год был первым вице-президентом ПАО "Лукойл".С 2020 года – первый исполнительный вице-президент ПАО "Лукойл".21 апреля 2022 года Совет директоров "Лукойла" назначил Вадима Воробьева временным президентом компании. Воробьев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, вадим воробьев, нижегородская область