https://ria.ru/20220422/naznachenie-1784969587.html

"Лукойл" назначил Воробьева временным президентом компании

"Лукойл" назначил Воробьева временным президентом компании - РИА Новости, 22.04.2022

"Лукойл" назначил Воробьева временным президентом компании

Совет директоров "Лукойла" назначил временным президентом компании первого исполнительного вице-президента Вадима Воробьева, нового президента акционеры изберут РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:16

2022-04-22T17:16

2022-04-22T18:10

экономика

вагит алекперов

лукойл

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Совет директоров "Лукойла" назначил временным президентом компании первого исполнительного вице-президента Вадима Воробьева, нового президента акционеры изберут 30 мая, сообщил "Лукойл"."Назначить временным единоличным исполнительным органом – президентом ПАО "Лукойл" Вадима Николаевича Воробьева на срок до момента образования нового единоличного исполнительного органа ПАО "Лукойл" внеочередным общим собранием акционеров… Дата проведения общего собрания акционеров общества - 30 мая 2022 года", - говорится в сообщении.В четверг компания сообщила, что попавший под санкции Вагит Алекперов, возглавлявший "Лукойл" с момента основания в 1993 году, решил отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента.Воробьев ранее возглавлял в компании блок по координации сбыта нефтепродуктов, с 2016 года занимал должность вице-президента по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке, с 2018 года – первого вице-президента, а с 2020 года был назначен первым исполнительным вице-президентом.

https://ria.ru/20220421/alekperov-1784683109.html

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экономика, вагит алекперов, лукойл