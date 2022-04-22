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"Лукойл" назначил Воробьева временным президентом компании - РИА Новости, 22.04.2022
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"Лукойл" назначил Воробьева временным президентом компании
"Лукойл" назначил Воробьева временным президентом компании - РИА Новости, 22.04.2022
"Лукойл" назначил Воробьева временным президентом компании
Совет директоров "Лукойла" назначил временным президентом компании первого исполнительного вице-президента Вадима Воробьева, нового президента акционеры изберут РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:16
2022-04-22T18:10
экономика
вагит алекперов
лукойл
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Совет директоров "Лукойла" назначил временным президентом компании первого исполнительного вице-президента Вадима Воробьева, нового президента акционеры изберут 30 мая, сообщил "Лукойл"."Назначить временным единоличным исполнительным органом – президентом ПАО "Лукойл" Вадима Николаевича Воробьева на срок до момента образования нового единоличного исполнительного органа ПАО "Лукойл" внеочередным общим собранием акционеров… Дата проведения общего собрания акционеров общества - 30 мая 2022 года", - говорится в сообщении.В четверг компания сообщила, что попавший под санкции Вагит Алекперов, возглавлявший "Лукойл" с момента основания в 1993 году, решил отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента.Воробьев ранее возглавлял в компании блок по координации сбыта нефтепродуктов, с 2016 года занимал должность вице-президента по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке, с 2018 года – первого вице-президента, а с 2020 года был назначен первым исполнительным вице-президентом.
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экономика, вагит алекперов, лукойл
17:16 22.04.2022 (обновлено: 18:10 22.04.2022)
 
"Лукойл" назначил Воробьева временным президентом компании

"Лукойл" назначил Воробьева временным президентом, постоянного акционеры изберут 30 мая

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Лукойл" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Лукойл" на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Совет директоров "Лукойла" назначил временным президентом компании первого исполнительного вице-президента Вадима Воробьева, нового президента акционеры изберут 30 мая, сообщил "Лукойл".
"Назначить временным единоличным исполнительным органом – президентом ПАО "Лукойл" Вадима Николаевича Воробьева на срок до момента образования нового единоличного исполнительного органа ПАО "Лукойл" внеочередным общим собранием акционеров… Дата проведения общего собрания акционеров общества - 30 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
В четверг компания сообщила, что попавший под санкции Вагит Алекперов, возглавлявший "Лукойл" с момента основания в 1993 году, решил отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента.
Воробьев ранее возглавлял в компании блок по координации сбыта нефтепродуктов, с 2016 года занимал должность вице-президента по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке, с 2018 года – первого вице-президента, а с 2020 года был назначен первым исполнительным вице-президентом.
Президент, председатель правления ПАО ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 12:46
Алекперов покидает пост президента ЛУКОЙЛа и совет директоров
 
ЭкономикаВагит АлекперовЛУКОЙЛ
 
 
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