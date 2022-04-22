17:16 22.04.2022 (обновлено: 18:10 22.04.2022)
"Лукойл" назначил Воробьева временным президентом компании
"Лукойл" назначил Воробьева временным президентом, постоянного акционеры изберут 30 мая
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Лукойл" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд компании "Лукойл" на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Совет директоров "Лукойла" назначил временным президентом компании первого исполнительного вице-президента Вадима Воробьева, нового президента акционеры изберут 30 мая, сообщил "Лукойл".
"Назначить временным единоличным исполнительным органом – президентом ПАО "Лукойл" Вадима Николаевича Воробьева на срок до момента образования нового единоличного исполнительного органа ПАО "Лукойл" внеочередным общим собранием акционеров… Дата проведения общего собрания акционеров общества - 30 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
В четверг компания сообщила, что попавший под санкции Вагит Алекперов, возглавлявший "Лукойл" с момента основания в 1993 году, решил отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента.
Воробьев ранее возглавлял в компании блок по координации сбыта нефтепродуктов, с 2016 года занимал должность вице-президента по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке, с 2018 года – первого вице-президента, а с 2020 года был назначен первым исполнительным вице-президентом.