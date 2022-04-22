https://ria.ru/20220422/uregulirovanie-1784978736.html

США стремятся сделать урегулирование по Украине невозможным, заявил МИД

США стремятся сделать урегулирование по Украине невозможным, заявил МИД - РИА Новости, 22.04.2022

США стремятся сделать урегулирование по Украине невозможным, заявил МИД

США стремятся сделать невозможным урегулирование между Москвой и Киевом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:46

2022-04-22T17:46

2022-04-22T17:58

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обострение ситуации в днр и лнр

мария захарова

россия

украина

сша

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США стремятся сделать невозможным урегулирование между Москвой и Киевом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее, по данным СМИ, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией, американский чиновник назвал дезинформацией.По словам Захаровой, именно госдеп США занимается дезинформацией по теме контроля над Мариуполем."Для чего? Причин несколько. Наверное для того, чтобы полностью дезориентировать граждан Украины, людей, которые там находятся, поставить под вопрос любые возможности для какого-то переговорного процесса и, конечно, сделать просто невозможным и просто бессмысленным любую ситуацию урегулирования на основе переговорного процесса", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220422/mariupol-1784966804.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, украина, сша