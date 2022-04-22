https://ria.ru/20220422/uregulirovanie-1784978736.html
США стремятся сделать урегулирование по Украине невозможным, заявил МИД
США стремятся сделать урегулирование по Украине невозможным, заявил МИД - РИА Новости, 22.04.2022
США стремятся сделать урегулирование по Украине невозможным, заявил МИД
США стремятся сделать невозможным урегулирование между Москвой и Киевом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:46
2022-04-22T17:46
2022-04-22T17:58
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
обострение ситуации в днр и лнр
мария захарова
россия
украина
сша
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США стремятся сделать невозможным урегулирование между Москвой и Киевом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее, по данным СМИ, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинские силы все еще удерживают Мариуполь. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией, американский чиновник назвал дезинформацией.По словам Захаровой, именно госдеп США занимается дезинформацией по теме контроля над Мариуполем."Для чего? Причин несколько. Наверное для того, чтобы полностью дезориентировать граждан Украины, людей, которые там находятся, поставить под вопрос любые возможности для какого-то переговорного процесса и, конечно, сделать просто невозможным и просто бессмысленным любую ситуацию урегулирования на основе переговорного процесса", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220422/mariupol-1784966804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, украина, сша
17:46 22.04.2022 (обновлено: 17:58 22.04.2022)
США стремятся сделать урегулирование по Украине невозможным, заявил МИД
Захарова: США стремятся сделать урегулирование между Россией и Украиной невозможным