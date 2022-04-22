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Производителей упаковки хотят включить в системообразующие предприятия - РИА Новости, 22.04.2022
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Производителей упаковки хотят включить в системообразующие предприятия
Производителей упаковки хотят включить в системообразующие предприятия - РИА Новости, 22.04.2022
Производителей упаковки хотят включить в системообразующие предприятия
Вице-премьер Виктория Абрамченко дала министерствам ряд поручений, касающихся отечественных производителей упаковки, в частности, Минпромторгу поручено... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T08:13
2022-04-22T08:13
экономика
дмитрий патрушев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко дала министерствам ряд поручений, касающихся отечественных производителей упаковки, в частности, Минпромторгу поручено направить в Минэкономразвития предложения о включении таких предприятий в перечень системообразующих организаций, следует из сообщения в официальном Telegram-канале Абрамченко."Минпромторгу направить в Минэк предложения о включении предприятий по производству упаковки в перечень системообразующих организаций", - говорится в сообщении.По ее словам, производители упаковки сейчас, по большей части, обеспечены отечественными материалами, но некоторые позиции остаются импортными. "Поэтому сейчас решаем задачу построения новых кооперационных цепочек, подбираем альтернативные аналоги, ведем наладку собственных производств для импортозамещения", - пояснила вице-премьер.Кроме того, она поручила Минпромторгу и ФАС к 5 мая провести анализ роста цен в различных сегментах упаковки и совместно с Минэнерго подготовить "предложения по механизму сдерживания роста цен на используемые при производстве упаковки сырьевые материалы (с учетом торговых наценок)".В свою очередь Минсельхозу и Минфину поручено подготовить изменения в нормативную базу по распространению механизма льготного кредитования для предприятий АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности на приобретение упаковки. Минпромторгу и Минэкономразвития Абрамченко в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию поручила рассмотреть вопрос об обнулении ввозных таможенных пошлин на импортируемое сырье и оборудование, используемые при производстве различных видов упаковки."Комплексно необходимо подготовить план мер поддержки производителей упаковки и упаковочных материалов и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по организации новых импортозамещающих производств упаковки, а также меры по снятию административных барьеров", - подытожила вице-премьер.Российские власти неоднократно говорили о проблемах с упаковкой производителей продуктов, в том числе в связи с ростом цен на нее. Проблема обострилась в связи с уходом или изменением формата присутствия на российском рынке крупнейших иностранных производителей упаковки – норвежской компании Elopak (бренд Pure-Pak), Tetra Pak, а также американской Ball Corporation. В частности, в марте молочные предприятия уведомили Минпромторг о возможных перебоях с поставками из-за нехватки упаковки, создаваемой из импортных материалов. После глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отмечал, что российские власти вместе с бизнесом ищут возможности для замены иностранных поставщиков упаковки.
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экономика, дмитрий патрушев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
08:13 22.04.2022
 
Производителей упаковки хотят включить в системообразующие предприятия

Производителей упаковки хотят включить в список системообразующих предприятий

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПроизводство гофрокартона
Производство гофрокартона - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Производство гофрокартона. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко дала министерствам ряд поручений, касающихся отечественных производителей упаковки, в частности, Минпромторгу поручено направить в Минэкономразвития предложения о включении таких предприятий в перечень системообразующих организаций, следует из сообщения в официальном Telegram-канале Абрамченко.
"Минпромторгу направить в Минэк предложения о включении предприятий по производству упаковки в перечень системообразующих организаций", - говорится в сообщении.
По ее словам, производители упаковки сейчас, по большей части, обеспечены отечественными материалами, но некоторые позиции остаются импортными. "Поэтому сейчас решаем задачу построения новых кооперационных цепочек, подбираем альтернативные аналоги, ведем наладку собственных производств для импортозамещения", - пояснила вице-премьер.
Кроме того, она поручила Минпромторгу и ФАС к 5 мая провести анализ роста цен в различных сегментах упаковки и совместно с Минэнерго подготовить "предложения по механизму сдерживания роста цен на используемые при производстве упаковки сырьевые материалы (с учетом торговых наценок)".
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В свою очередь Минсельхозу и Минфину поручено подготовить изменения в нормативную базу по распространению механизма льготного кредитования для предприятий АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности на приобретение упаковки. Минпромторгу и Минэкономразвития Абрамченко в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию поручила рассмотреть вопрос об обнулении ввозных таможенных пошлин на импортируемое сырье и оборудование, используемые при производстве различных видов упаковки.
"Комплексно необходимо подготовить план мер поддержки производителей упаковки и упаковочных материалов и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по организации новых импортозамещающих производств упаковки, а также меры по снятию административных барьеров", - подытожила вице-премьер.
Российские власти неоднократно говорили о проблемах с упаковкой производителей продуктов, в том числе в связи с ростом цен на нее. Проблема обострилась в связи с уходом или изменением формата присутствия на российском рынке крупнейших иностранных производителей упаковки – норвежской компании Elopak (бренд Pure-Pak), Tetra Pak, а также американской Ball Corporation. В частности, в марте молочные предприятия уведомили Минпромторг о возможных перебоях с поставками из-за нехватки упаковки, создаваемой из импортных материалов. После глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отмечал, что российские власти вместе с бизнесом ищут возможности для замены иностранных поставщиков упаковки.
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ЭкономикаДмитрий ПатрушевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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