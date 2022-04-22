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Дорожает даже фастфуд: новые цены шокировали американцев

Дорожает даже фастфуд: новые цены шокировали американцев - РИА Новости, 22.04.2022

Дорожает даже фастфуд: новые цены шокировали американцев

Инфляция в США и ЕС зашкаливает — такого американцы и европейцы не видели с 80-х. Особенно бьют по карману расходы на бензин и электричество. Таков результат... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T08:00

2022-04-22T08:00

2022-04-22T11:47

экономика

джо байден

цены на нефть

артем деев

германия

федеральная резервная система сша

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Инфляция в США и ЕС зашкаливает — такого американцы и европейцы не видели с 80-х. Особенно бьют по карману расходы на бензин и электричество. Таков результат антироссийских санкций. Как долго на Западе придется экономить — в материале РИА Новости.К чему приводят санкцииВ марте годовая инфляция в стране ускорилась до восьми с половиной процентов, сообщает Министерство труда США. В феврале было 7,9.Сильнее всего подорожал бензин: больше четырех долларов за галлон (около четырех литров). Соответственно, выросли траты на транспорт.Взлетели цены на любимый американцами фастфуд. Не отстают электроэнергия и аренда, на которую приходится около трети общих расходов.Все дело в военной операции России на Украине, заявил Джо Байден. "Семьдесят процентов инфляции — из-за повышения цен на бензин Путиным", — убеждает он.На самом деле товары в Америке дорожают с прошлого года, отмечает The Wall Street Journal. Выгоднее обвинять Москву, чем собственный политический курс. Причиной рекордной инфляции издание называет "чрезмерные федеральные расходы и мягкую денежно-кредитную политику".Чтобы преодолеть последствия коронакризиса, финансовые власти развитых стран запустили печатный станок. Федеральная резервная система (ФРС) США залила экономику триллионами долларов. При этом сохраняла низкую базовую ставку — близкую к нулю."На деле доллары и евро осели прибылью в банках и в руках инвесторов, которые вкладывали в ценные бумаги на фондовом рынке. Зато все подорожало: от зерна и нефти до услуг перевозчиков", — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Люди активно тратили полученные в пандемию деньги и тем самым разогнали цены. Свою роль сыграл дефицит некоторых товаров. Прежде всего тех, где не хватало микросхем: гаджетов, автомобилей.ФРС весь прошлый год уверяла, что инфляция носит кратковременный характер. А на деле проспала момент, когда нужно было сдерживать рост. В середине марта впервые за четыре года регулятор повысил ставку до 0,25-0,5 процента годовых."Скорее всего, к концу июня она составит полтора процента. Придется действовать агрессивно, чтобы обуздать инфляцию. Но не факт, что это удастся к середине лета", — прогнозирует Андрей Лобода, директор по внешним связям BitRiver.Нерасторопность ФРС уже сильно ударила по карманам американцев. Еще больше раскошелиться пришлось из-за антироссийских санкций. Восьмого марта Джо Байден запретил покупать нефть и другие энергоресурсы из России.Было понятно, что решение не пройдет бесследно для потребителей. Так и вышло. Нефтяные котировки сразу поднялись до 130 долларов за баррель. Следом начали переписывать табло на автозаправках."Согласно опросам, только шесть процентов винят Путина. Большинство — политику американского президента", — отмечает ведущий американского телеканала Fox News Шон Хэннити.По его словам, за 15 месяцев правления Байдена "все идет не так". "Я не могу назвать ничего, что реализовывали бы правильно. <…> Да, во всех бедах виноват Путин. Это ложь. Жители Соединенных Штатов это, к счастью, понимают", — заявил журналист.Дорожающий бензин — болезненная тема для США. Но главный кошмар для страны — курс на зеленую энергетику, который продвигает Джо Байден, уверен Шон Хэннити.Резкое сокращение использования нефти и газа обернулось ростом цен на топливо и ускорением инфляции. Однако об этом, похоже, американский президент предпочел забыть.Инфляция идет по мируВашингтон давит на ЕС, чтобы там тоже отказались от углеводородов из России. Но европейцы не торопятся. Некоторые государства "зависят от российских нефти и газа на 100 процентов", отмечает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.К слову, американцы в свое время убрали с рынка венесуэльское и иранское черное золото с помощью санкций.При этом в Старом Свете тоже зашкаливают цены. В 19 странах в марте инфляция достигла семи с половиной процентов, подсчитал Евростат. Больше всего — в Литве. Там показатель составил 15,6. В Германии — 7,3: это максимально высокий уровень за 40 лет. Тогда цены на нефть взлетели из-за последствий ирано-иракской войны.Больше всего в прошлом месяце в Европе подорожали энергоносители. На втором месте — продукты, алкоголь и табак. На третьем — услуги."Рост цен продолжится. Разрыв производственных и логистических цепочек, дефицит сырья и высокие мировые цены будут этому способствовать", — полагает Артем Деев.В Германии инфляция в течение года составит семь-восемь процентов, сообщил вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор. И превысит десять в случае эмбарго на российские энергоносители, прогнозирует банк."Петля стагфляции (высокая инфляция и замедление экономического роста) все увереннее затягивает экономику ЕС. Нет никаких предпосылок для перелома ситуации. Низкий рост ВВП ФРГ и Франции задает негативный тренд для всех стран Западной Европы. Регион у опасной черты. Промышленность и отрасли с высокой добавленной стоимостью — под давлением. К тому же печатный станок Европейского центрального банка не выключается", — поясняет Андрей Лобода.Инфляция бьет рекорды и в Великобритании. В марте в годовом выражении она составила семь процентов — максимум с 1992-го. Больше всего экономика пострадала от роста цен на электроэнергию. Счета за газ и электричество для британцев выросли на 54 процента — с 1227 до 1971 фунта стерлингов (1660 и 2570 долларов соответственно). В октябре ждут очередного повышения.Электричество за год может подорожать на 115-130 процентов.В России в марте годовая инфляция ускорилась до 16,69 процента — сказались мировые цены. "Плюс девальвация рубля. Остальное — рост затрат производителей, которые зависят от зарубежных комплектующих. Подорожали импортные товары, которые через некоторое время будут дефицитными", — говорит Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.Несколько критически важных отраслей отечественной промышленности сильно зависят от ввозимых товаров. Доля иностранной добавленной стоимости превышает 50 процентов. В основном это импорт из тех стран, которые присоединились к антироссийским санкциям. Быстро найти альтернативу сложно. А чтобы самостоятельно заменить выпадающие компоненты, уйдут годы.Во втором — начале третьего квартала Россия "войдет в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса", заявила в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Экономика не может жить на запасах вечно. Поэтому инфляция будет разгоняться и дальше. Уже в мае ожидают рост цен на 20 процентов.

https://ria.ru/20220415/toplivo-1783583738.html

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, джо байден, цены на нефть, артем деев, германия, федеральная резервная система сша, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, сша, россия