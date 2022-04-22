https://ria.ru/20220422/tramp-1784830895.html

Трамп заявил, что США находятся в "самом опасном моменте в истории"

Трамп заявил, что США находятся в "самом опасном моменте в истории" - РИА Новости, 22.04.2022

Трамп заявил, что США находятся в "самом опасном моменте в истории"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее американское руководство не уважают и не боятся в мире, что привело к самому опасному моменту во... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T04:05

2022-04-22T04:05

2022-04-22T07:27

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее американское руководство не уважают и не боятся в мире, что привело к самому опасному моменту во всеобщей истории.По словам политика, в опасности мир находится из-за огромной мощи современного оружия. "Оружие теперь на таком уровне, которого раньше не видели. У нас оно есть, у других оно есть. Но раньше не было ничего подобного", - сказал он.Как считает бывший президент США, нет "ни малейшей вероятности", что при его администрации Россия пошла бы на проведение спецоперации на Украине."Китай больше не уважает нас, Иран больше не боится нас. И своим жутким вторжением на Украину Россия просто показала, какими слабыми они считают наших лидеров", - сказал Трамп.Экс-президент вновь приписал своей администрации модернизацию американских ядерных сил. "Уповаю на Господа, чтобы нам никогда не пришлось их использовать", - сказал он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/ssha-1784777284.html

https://ria.ru/20220420/slabost-1784573701.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша