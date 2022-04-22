https://ria.ru/20220422/tayna-1784966965.html

Польский генерал обвинил Джонсона в разглашении военной тайны

Польский генерал обвинил Джонсона в разглашении военной тайны - РИА Новости, 22.04.2022

Польский генерал обвинил Джонсона в разглашении военной тайны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл военную тайну во время визита в Индию, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:09

2022-04-22T17:09

2022-04-22T17:09

обострение ситуации в днр и лнр

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великобритания

польша

вальдемар скшипчак

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл военную тайну во время визита в Индию, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Fakt.Находясь в Индии, британский премьер заявил, что польские военные обучают украинцев использованию средств ПВО, а в Британии ведется подготовка управлению бронетехникой. Позднее пресс-секретарь премьера подтвердил, что в королевстве находятся десятки украинских военных.Скшипчака шокировали слова главы британского правительства."Такие высказывания — это искушение злом. Трудно представить, чтобы, когда мы были в заграничных командировках, кто-то из политиков рассказывал о наших планах или тренингах по телевидению", — заявил военачальник.Генерал призвал Джонона думать, прежде чем что-то говорить."Премьер-министр может не знать об этом, но такими заявлениями он ставит под угрозу <…> безопасность солдат", — пояснил Скшипчак.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220422/velikobritaniya-1784793176.html

https://ria.ru/20220324/dzhonson-1779948896.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, россия, украина, индия, великобритания, польша, вальдемар скшипчак, борис джонсон