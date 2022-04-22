https://ria.ru/20220422/tanki-1784911619.html

Великобритания рассматривает возможность отправки танков в Польшу

Великобритания рассматривает возможность отправки танков в Польшу - РИА Новости, 22.04.2022

Великобритания рассматривает возможность отправки танков в Польшу

Великобритания рассматривает возможность поставки танков Польше, которая передает свои Украине, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:07

2022-04-22T14:07

2022-04-22T14:44

в мире

великобритания

борис джонсон

польша

сергей лавров

владимир путин

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_defeca673eae56d9009b82d15c2a77f7.jpg

ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность поставки танков Польше, которая передает свои Украине, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Я об этом раньше не говорил публично, но мы сейчас рассматриваем возможность отправить в Польшу танки, чтобы помочь им, так как они отправляют некоторые танки Т-72 в Украину", - сказал Джонсон на пресс-конференции в Нью-Дели, где он находится с визитом.Он добавил, что Лондон изучает, как можно помочь Украине военным путем, а также при помощи экономических санкций в отношении России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220422/britaniya-1784830620.html

https://ria.ru/20220421/plennye-1784774411.html

великобритания

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, великобритания, борис джонсон, польша, сергей лавров, владимир путин, украина, россия, т-72 "урал"