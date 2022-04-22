https://ria.ru/20220422/tallin-1784927127.html

В Таллине запретили несколько мероприятий на 9 Мая

В Таллине запретили несколько мероприятий на 9 Мая - РИА Новости, 22.04.2022

В Таллине запретили несколько мероприятий на 9 Мая

Пыхъяская префектура полиции запретила проводить в Таллине пять общественных собраний, в том числе мероприятие, приуроченное к 15-й годовщине апрельских... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:09

2022-04-22T15:09

2022-04-22T15:18

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр - РИА Новости. Пыхъяская префектура полиции запретила проводить в Таллине пять общественных собраний, в том числе мероприятие, приуроченное к 15-й годовщине апрельских беспорядков, а также шествие на 9 мая, чтобы "избежать провокаций", сообщила в пятницу пресс-служба префектуры.По данным полиции, были отменены два мероприятия, которые хотели провести 26 апреля, а также три мероприятия на 9 мая."Чтобы избежать провокаций, полиция воспользовалась своим законным правом запретить эти публичные собрания. Увековечивание памяти погибших во Второй мировой войне не запрещено, но оно не должно использоваться для разжигания насилия и ненависти между людьми. Почтить память умерших можно возложив цветы или зажечь свечи на кладбище", - говорится в сообщении.В ночь на 27 апреля 2007 года власти Эстонии демонтировали и перенесли памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат", вместе с останками захороненных советских воинов из центра Таллина на Военное кладбище. Это повлекло за собой массовые волнения и выступления несогласных в Таллине и других городах страны. В ходе протестов погиб гражданин РФ Дмитрий Ганин.Ранее в среду департамент полиции и погранохраны Эстонии объявил о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием георгиевских ленточек, флагов РФ и СССР а также советской военной формы в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций".В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище, где стоит памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат". По традиции у памятника выставляется почетный караул из юношей и девушек в форме красноармейцев и моряков-балтийцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/tallin-1784128908.html

https://ria.ru/20220420/estoniya-1784464168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий ганин, таллин, эстония, россия, великая отечественная война (1941-1945)