Рейтинг@Mail.ru
В Таллине запретили несколько мероприятий на 9 Мая - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/tallin-1784927127.html
В Таллине запретили несколько мероприятий на 9 Мая
В Таллине запретили несколько мероприятий на 9 Мая - РИА Новости, 22.04.2022
В Таллине запретили несколько мероприятий на 9 Мая
Пыхъяская префектура полиции запретила проводить в Таллине пять общественных собраний, в том числе мероприятие, приуроченное к 15-й годовщине апрельских... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:09
2022-04-22T15:18
в мире
дмитрий ганин
таллин
эстония
россия
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769844082_0:156:1920:1236_1920x0_80_0_0_61bc821745483e1d7be7c8ac3575bfc1.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр - РИА Новости. Пыхъяская префектура полиции запретила проводить в Таллине пять общественных собраний, в том числе мероприятие, приуроченное к 15-й годовщине апрельских беспорядков, а также шествие на 9 мая, чтобы "избежать провокаций", сообщила в пятницу пресс-служба префектуры.По данным полиции, были отменены два мероприятия, которые хотели провести 26 апреля, а также три мероприятия на 9 мая."Чтобы избежать провокаций, полиция воспользовалась своим законным правом запретить эти публичные собрания. Увековечивание памяти погибших во Второй мировой войне не запрещено, но оно не должно использоваться для разжигания насилия и ненависти между людьми. Почтить память умерших можно возложив цветы или зажечь свечи на кладбище", - говорится в сообщении.В ночь на 27 апреля 2007 года власти Эстонии демонтировали и перенесли памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат", вместе с останками захороненных советских воинов из центра Таллина на Военное кладбище. Это повлекло за собой массовые волнения и выступления несогласных в Таллине и других городах страны. В ходе протестов погиб гражданин РФ Дмитрий Ганин.Ранее в среду департамент полиции и погранохраны Эстонии объявил о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием георгиевских ленточек, флагов РФ и СССР а также советской военной формы в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций".В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище, где стоит памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат". По традиции у памятника выставляется почетный караул из юношей и девушек в форме красноармейцев и моряков-балтийцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220418/tallin-1784128908.html
https://ria.ru/20220420/estoniya-1784464168.html
таллин
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769844082_110:0:1810:1275_1920x0_80_0_0_f0598121baa6eae90be0369cc602dc22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий ганин, таллин, эстония, россия, великая отечественная война (1941-1945)
15:09 22.04.2022 (обновлено: 15:18 22.04.2022)
 
В Таллине запретили несколько мероприятий на 9 Мая

Полиция запретила несколько мероприятий на 9 Мая в Таллине, чтобы избежать провокаций

© Pixabay / pride1979Вируские ворота в Таллине
Вируские ворота в Таллине - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Pixabay / pride1979
Вируские ворота в Таллине . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр - РИА Новости. Пыхъяская префектура полиции запретила проводить в Таллине пять общественных собраний, в том числе мероприятие, приуроченное к 15-й годовщине апрельских беспорядков, а также шествие на 9 мая, чтобы "избежать провокаций", сообщила в пятницу пресс-служба префектуры.
По данным полиции, были отменены два мероприятия, которые хотели провести 26 апреля, а также три мероприятия на 9 мая.
Памятник советскому Воину-освободителю Бронзовый солдат на таллинском Военном кладбище - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 15:42В мире
Вандалы в Таллине сорвали орден с груди памятника Воину-освободителю
"Чтобы избежать провокаций, полиция воспользовалась своим законным правом запретить эти публичные собрания. Увековечивание памяти погибших во Второй мировой войне не запрещено, но оно не должно использоваться для разжигания насилия и ненависти между людьми. Почтить память умерших можно возложив цветы или зажечь свечи на кладбище", - говорится в сообщении.
В ночь на 27 апреля 2007 года власти Эстонии демонтировали и перенесли памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат", вместе с останками захороненных советских воинов из центра Таллина на Военное кладбище. Это повлекло за собой массовые волнения и выступления несогласных в Таллине и других городах страны. В ходе протестов погиб гражданин РФ Дмитрий Ганин.
Ранее в среду департамент полиции и погранохраны Эстонии объявил о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием георгиевских ленточек, флагов РФ и СССР а также советской военной формы в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций".
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище, где стоит памятник Воину-Освободителю, известный также как "Бронзовый солдат". По традиции у памятника выставляется почетный караул из юношей и девушек в форме красноармейцев и моряков-балтийцев.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 12:41
В Эстонии запретили собрания с георгиевскими лентами и российскими флагами
 
В миреДмитрий ГанинТаллинЭстонияРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала