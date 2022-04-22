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В ЛДПР предложили законодательно назвать США "главным противником России" - РИА Новости, 22.04.2022
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В ЛДПР предложили законодательно назвать США "главным противником России"
В ЛДПР предложили законодательно назвать США "главным противником России" - РИА Новости, 22.04.2022
В ЛДПР предложили законодательно назвать США "главным противником России"
Ряд депутатов от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве за США термина "главный противник Российской Федерации", документ доступен... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:48
2022-04-22T18:00
лдпр
россия
сша
политика
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Ряд депутатов от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве за США термина "главный противник Российской Федерации", документ доступен в базе данных Думы."Данный проект… предусматривает закрепление за Соединенными Штатами Америки термина главный противник Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.Изменения предполагается внести в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".
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лдпр, россия, сша, политика, госдума рф, санкции в отношении россии
17:48 22.04.2022 (обновлено: 18:00 22.04.2022)
 
В ЛДПР предложили законодательно назвать США "главным противником России"

Депутаты от ЛДПР предложили законодательно назвать США "главным противником России"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии ЛДПР
Агитационный плакат партии ЛДПР - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Агитационный плакат партии ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Ряд депутатов от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве за США термина "главный противник Российской Федерации", документ доступен в базе данных Думы.
"Данный проект… предусматривает закрепление за Соединенными Штатами Америки термина главный противник Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.
Изменения предполагается внести в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".
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ЛДПРРоссияСШАПолитикаГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
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