https://ria.ru/20220422/ssha-1784979692.html

В ЛДПР предложили законодательно назвать США "главным противником России"

В ЛДПР предложили законодательно назвать США "главным противником России" - РИА Новости, 22.04.2022

В ЛДПР предложили законодательно назвать США "главным противником России"

Ряд депутатов от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве за США термина "главный противник Российской Федерации", документ доступен... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:48

2022-04-22T17:48

2022-04-22T18:00

лдпр

россия

сша

политика

госдума рф

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749350902_0:134:3054:1852_1920x0_80_0_0_550e6369217a43d5236aed8feec16221.jpg

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Ряд депутатов от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве за США термина "главный противник Российской Федерации", документ доступен в базе данных Думы."Данный проект… предусматривает закрепление за Соединенными Штатами Америки термина главный противник Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.Изменения предполагается внести в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

лдпр, россия, сша, политика, госдума рф, санкции в отношении россии