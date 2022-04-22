https://ria.ru/20220422/ssha-1784979692.html
В ЛДПР предложили законодательно назвать США "главным противником России"
В ЛДПР предложили законодательно назвать США "главным противником России" - РИА Новости, 22.04.2022
В ЛДПР предложили законодательно назвать США "главным противником России"
Ряд депутатов от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве за США термина "главный противник Российской Федерации", документ доступен... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:48
2022-04-22T17:48
2022-04-22T18:00
лдпр
россия
сша
политика
госдума рф
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749350902_0:134:3054:1852_1920x0_80_0_0_550e6369217a43d5236aed8feec16221.jpg
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Ряд депутатов от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве за США термина "главный противник Российской Федерации", документ доступен в базе данных Думы."Данный проект… предусматривает закрепление за Соединенными Штатами Америки термина главный противник Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.Изменения предполагается внести в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749350902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8eb607eb8b0a903c393c0d57ef6cf1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, россия, сша, политика, госдума рф, санкции в отношении россии
17:48 22.04.2022 (обновлено: 18:00 22.04.2022)
В ЛДПР предложили законодательно назвать США "главным противником России"
Депутаты от ЛДПР предложили законодательно назвать США "главным противником России"