https://ria.ru/20220422/spasenie-1785009257.html

Истощенного детеныша тюленя спасают под Петербургом

Истощенного детеныша тюленя спасают под Петербургом - РИА Новости, 22.04.2022

Истощенного детеныша тюленя спасают под Петербургом

Второго в этом году детеныша тюленя спасают в центре оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T20:09

2022-04-22T20:09

2022-04-22T20:10

общество

репино

ленинградская область

приморск

гуп «водоканал санкт-петербурга

тюлень

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738263183_0:55:2832:1648_1920x0_80_0_0_0ed58c0078f9a228f15cebd0aea660e0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Второго в этом году детеныша тюленя спасают в центре оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы."К нам поступил ещё один серый тюленёнок, найденный в порту Приморска (Ленинградской области – ред.). Малыш очень исхудавший и с очень сильно повреждённым левым глазом", - информирует фонд на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".До этого в апреле истощенного тюлененка спасли на берегу Финского залива в Ленинградской области и направили на лечение в центр в Репино.В работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. За эти годы в уникальном комплексе помогли более 130 тюленям и нерпам.Самый известный подопечный центра – самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед – самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20220404/tyuleni-1781698936.html

репино

ленинградская область

приморск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, репино, ленинградская область, приморск, гуп «водоканал санкт-петербурга, тюлень