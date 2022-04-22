https://ria.ru/20220422/sovbez-1784898880.html
Встреча Путина с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Встреча Путина с постоянными членами Совбеза. Трансляция - РИА Новости, 22.04.2022
Встреча Путина с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:21
2022-04-22T13:21
2022-04-22T13:21
владимир путин
заседание совбеза рф
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Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности.
РИА Новости
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5
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности
LIVE: Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности
2022-04-22T13:21
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PT1M36S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, заседание совбеза рф, видео
Встреча Путина с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности.
2022-04-22T13:21
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PT1M36S
Встреча Путина с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности.