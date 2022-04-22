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Около ресторана в столице Сомали прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
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Около ресторана в столице Сомали прогремел взрыв, сообщили СМИ
Около ресторана в столице Сомали прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
Около ресторана в столице Сомали прогремел взрыв, сообщили СМИ
По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва около ресторана в сомалийской столице Могадишо, сообщил портал Garowe Online со ссылкой на источник. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T23:38
2022-04-22T23:38
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва около ресторана в сомалийской столице Могадишо, сообщил портал Garowe Online со ссылкой на источник.Ранее местные СМИ сообщали, что смертник устроил взрыв возле ресторана на пляже Лидо.По информации источника портала, среди погибших есть старшие офицеры сомалийской армии.Как сообщают сомалийские СМИ, ответственность за взрыв взяла радикальная группировка "Аш-Шабаб".Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России террористическая группировка.
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в мире, сомали, россия, сша, оон, аль-каида
23:38 22.04.2022
 
Около ресторана в столице Сомали прогремел взрыв, сообщили СМИ

Garowe Online: при взрыве около ресторана в Могадишо погибли шесть человек

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehВоенные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо
Военные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Военные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва около ресторана в сомалийской столице Могадишо, сообщил портал Garowe Online со ссылкой на источник.
Ранее местные СМИ сообщали, что смертник устроил взрыв возле ресторана на пляже Лидо.
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По информации источника портала, среди погибших есть старшие офицеры сомалийской армии.
Как сообщают сомалийские СМИ, ответственность за взрыв взяла радикальная группировка "Аш-Шабаб".
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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