https://ria.ru/20220422/somali-1785032973.html

Около ресторана в столице Сомали прогремел взрыв, сообщили СМИ

Около ресторана в столице Сомали прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022

Около ресторана в столице Сомали прогремел взрыв, сообщили СМИ

По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва около ресторана в сомалийской столице Могадишо, сообщил портал Garowe Online со ссылкой на источник. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T23:38

2022-04-22T23:38

2022-04-22T23:38

в мире

сомали

россия

сша

оон

аль-каида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155348/33/1553483344_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54632739a2f65c614df5c9ea834ba487.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва около ресторана в сомалийской столице Могадишо, сообщил портал Garowe Online со ссылкой на источник.Ранее местные СМИ сообщали, что смертник устроил взрыв возле ресторана на пляже Лидо.По информации источника портала, среди погибших есть старшие офицеры сомалийской армии.Как сообщают сомалийские СМИ, ответственность за взрыв взяла радикальная группировка "Аш-Шабаб".Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20220422/somali-1784828263.html

https://ria.ru/20211207/keniya-1762566108.html

сомали

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сомали, россия, сша, оон, аль-каида