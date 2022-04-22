https://ria.ru/20220422/somali-1785032973.html
Около ресторана в столице Сомали прогремел взрыв, сообщили СМИ
Около ресторана в столице Сомали прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
Около ресторана в столице Сомали прогремел взрыв, сообщили СМИ
По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва около ресторана в сомалийской столице Могадишо, сообщил портал Garowe Online со ссылкой на источник. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T23:38
2022-04-22T23:38
2022-04-22T23:38
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва около ресторана в сомалийской столице Могадишо, сообщил портал Garowe Online со ссылкой на источник.Ранее местные СМИ сообщали, что смертник устроил взрыв возле ресторана на пляже Лидо.По информации источника портала, среди погибших есть старшие офицеры сомалийской армии.Как сообщают сомалийские СМИ, ответственность за взрыв взяла радикальная группировка "Аш-Шабаб".Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20220422/somali-1784828263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сомали, россия, сша, оон, аль-каида
Около ресторана в столице Сомали прогремел взрыв, сообщили СМИ
Garowe Online: при взрыве около ресторана в Могадишо погибли шесть человек
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва около ресторана в сомалийской столице Могадишо, сообщил портал Garowe Online со ссылкой на источник.
Ранее местные СМИ сообщали, что смертник устроил взрыв возле ресторана на пляже Лидо.
По информации источника портала, среди погибших есть старшие офицеры сомалийской армии.
Как сообщают сомалийские СМИ, ответственность за взрыв взяла радикальная группировка "Аш-Шабаб".
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали
, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида
"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН
. США
наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
* Запрещенная в России террористическая группировка.