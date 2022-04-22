Глава МИД Сомали заявил, что на него совершили покушение
Глава МИД Сомали Абдисаид Муса Али заявил, что на него совершили покушение
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Сомали Абдисаид Муса Али заявил, что на него было совершено покушение в городе Галькайо в центральной части страны, при этом он не пострадал.
Как сообщил министр местной телерадиокомпании Shabelle Media Network, на его резиденцию напали силы региона Пунтленд, который подчиняется президенту Саиду Дени. В момент нападения министр ужинал с семьей.
В результате атаки погиб один из телохранителей политика, а также пострадал местный старейшина.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
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