https://ria.ru/20220422/somali-1784828263.html

Глава МИД Сомали заявил, что на него совершили покушение

Глава МИД Сомали заявил, что на него совершили покушение - РИА Новости, 22.04.2022

Глава МИД Сомали заявил, что на него совершили покушение

Министр иностранных дел Сомали Абдисаид Муса Али заявил, что на него было совершено покушение в городе Галькайо в центральной части страны, при этом он не... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T02:22

2022-04-22T02:22

2022-04-22T02:22

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Сомали Абдисаид Муса Али заявил, что на него было совершено покушение в городе Галькайо в центральной части страны, при этом он не пострадал.Как сообщил министр местной телерадиокомпании Shabelle Media Network, на его резиденцию напали силы региона Пунтленд, который подчиняется президенту Саиду Дени. В момент нападения министр ужинал с семьей.В результате атаки погиб один из телохранителей политика, а также пострадал местный старейшина.Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.

https://ria.ru/20220116/somali-1768070832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сомали, пунтленд