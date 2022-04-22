Разбомбленная донецкая школа номер 61

Руины Донбасса: фотофакты уничтожения Новая украинская власть в ответ на протесты в апреле 2014 года объявила о начале "антитеррористической операции" в Донбассе, которая летом того же года переросла в войну. Результат этого решения — тысячи погибших и раненых, разрушенные дома и инфраструктура. Горящие города и села Донбасса — в фотофактах преступлений против мирного населения.