https://ria.ru/20220422/shkola-1784959723.html
Разбомбленная донецкая школа номер 61
Разбомбленная донецкая школа номер 61 - РИА Новости, 22.04.2022
Разбомбленная донецкая школа номер 61
Видеосвидетельства покушения на жизнь детей донецкой школы № 61 в 2014 году. Таких эпизодов геноцида мирного населения за восемь лет войны будет сотни.
2022-04-22T16:44
2022-04-22T16:44
2022-04-22T16:44
донбасс. геноцид. 2014-2022
донбасс
геноцид в донбассе
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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Свидетельства того, что пришлось пережить за восемь лет войны старикам Донбасса, мы собрали в материале: "Геноцид мирного населения в Донбассе. Старики".Другие свидетельства геноцида собрал фотограф Валерий Мельников: "Геноцид мирного населения Донбасса. Фотодокументы Валерия Мельникова".
https://ria.ru/20220406/ruiny-1779966895.html
донбасс
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Разбомбленная донецкая школа номер 61
Видеосвидетельства покушения на жизнь детей донецкой школы № 61 в 2014 году. Таких эпизодов геноцида мирного населения за восемь лет войны будет сотни.
2022-04-22T16:44
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PT0M56S
РИА Новости
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донбасс, геноцид в донбассе, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
Разбомбленная донецкая школа номер 61
Видеосвидетельства покушения на жизнь детей донецкой школы № 61 в 2014 году. Таких эпизодов геноцида мирного населения за восемь лет войны будет сотни.