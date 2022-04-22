https://ria.ru/20220422/sanktsii-1784909125.html

Минсельхоз назвал три сегмента в АПК, наиболее пострадавшие от санкций

Минсельхоз назвал три сегмента в АПК, наиболее пострадавшие от санкций - РИА Новости, 22.04.2022

Минсельхоз назвал три сегмента в АПК, наиболее пострадавшие от санкций

Основные вызовы в российском АПК из-за сложной внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации пришлись на три сегмента - средства защиты растений,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:59

2022-04-22T13:59

2022-04-22T14:11

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Основные вызовы в российском АПК из-за сложной внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации пришлись на три сегмента - средства защиты растений, семеноводство и поставки запчастей для сельскохозяйственной техники, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов."Средства защиты растений, семена, запасные части - вот три самые проблемные позиции, на которых сказалась внешнеполитическая и внешнеэкономическая ситуация", - заявил он в ходе агрофорума "Западные санкции: крах российского рынка продовольствия или точка роста?".По его словам, министерство понимает, что изменение валютных курсов, санкционное давление и изменение логистики создали затруднения у аграриев, поэтому действующими мерами господдержки старается нивелировать рост цен для производителей, чтобы они могли продолжать производственный процесс и формировать необходимые технологические компоненты.Кроме того, Некрасов уточнил, что пока ни один из крупных иностранных игроков на российском рынке ресурсов для АПК не объявлял серьезно об уходе из страны. "Никто до настоящего времени не заявил о том, что они покидают российский рынок. Они все остаются, они все планируют проводить здесь работу как минимум на среднесрочную перспективу", - сказал он.Также Некрасов добавил, что подготовка к посевной в РФ в текущем сезоне в значительном объеме была проведена заранее, всеми необходимыми ресурсами АПК будет обеспечен. Однако говорить в отношении более дальних перспектив, например посевной 2023 года, по его мнению, пока достаточно сложно. В то же время он акцентировал внимание и на некоторых мерах, которые сейчас предпринимает министерство.Так, по его словам, уже верстается план приобретения минеральных удобрений на период с июля по декабрь, ведется работа над улучшением материально-технической базы селекционных учреждений, а также проводится системная работа с отечественными производителями сельхозтехники с целью наращивания производства на территории страны. При этом перед селекционными учреждениями стоит задача заложить максимальное количество участков размножения сортов семян и работать над максимальным использованием коэффициента их размножения.

https://ria.ru/20220412/selkhoz-1783221889.html

https://ria.ru/20220411/gaz-1782842515.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)