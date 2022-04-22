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Австралия расширила санкции против России - РИА Новости, 22.04.2022
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Австралия расширила санкции против России
Австралия расширила санкции против России - РИА Новости, 22.04.2022
Австралия расширила санкции против России
Австралия вслед за Великобританией и США обновила санкционный список, включив в него еще почти 150 россиян. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:41
2022-04-22T14:19
в мире
владимир путин
сергей лавров
украина
россия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Австралия вслед за Великобританией и США обновила санкционный список, включив в него еще почти 150 россиян.Так, 21 апреля в документ добавили фамилии 144 членов Совета Федерации. Кроме того, санкции ввели против Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, которые указаны как "дочери российского президента Владимира Путина", а также против "дочери российского министра иностранных дел Сергея Лаврова" Екатерины Винокуровой.В австралийском санкционном списке, связанном с событиями на Украине, насчитывается почти 750 человек.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Военные уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Глава МИД Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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в мире, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, австралия
10:41 22.04.2022 (обновлено: 14:19 22.04.2022)
 
Австралия расширила санкции против России

Австралия ввела санкции против Воронцовой, Тихоновой и 144 российских сенаторов

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Австралия вслед за Великобританией и США обновила санкционный список, включив в него еще почти 150 россиян.
Так, 21 апреля в документ добавили фамилии 144 членов Совета Федерации. Кроме того, санкции ввели против Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, которые указаны как "дочери российского президента Владимира Путина", а также против "дочери российского министра иностранных дел Сергея Лаврова" Екатерины Винокуровой.
Вид на Пекин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 22:49
На Западе оценили возможность санкций против Китая по антироссийской модели
В австралийском санкционном списке, связанном с событиями на Украине, насчитывается почти 750 человек.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Военные уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Глава МИД Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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