https://ria.ru/20220422/samolety-1784895165.html

Эксперт рассказал, как перевести российские самолеты с GPS на ГЛОНАСС

Эксперт рассказал, как перевести российские самолеты с GPS на ГЛОНАСС - РИА Новости, 22.04.2022

Эксперт рассказал, как перевести российские самолеты с GPS на ГЛОНАСС

Перевести эксплуатируемые в России гражданские самолеты с GPS на ГЛОНАСС можно достаточно быстро, наработки по приемным терминалам есть у многих предприятий,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:48

2022-04-22T13:48

2022-04-22T13:48

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Перевести эксплуатируемые в России гражданские самолеты с GPS на ГЛОНАСС можно достаточно быстро, наработки по приемным терминалам есть у многих предприятий, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Вестник ГЛОНАСС" Константин Крейденко.Он уточнил, что для этого нужно оперативно выбрать наиболее подходящее из разработанных устройств, а также решить вопросы взаимодействия различных российских ведомств, "чтобы никто не тянул одеяло на себя". Кроме того, необходимо провести испытания и определить, какие устройства лучше всего подходят для конкретного вида самолетов.Основываясь на опыте военной авиации, которая уже давно летает только по ГЛОНАССу, можно предположить, что внедрение отечественной спутниковой системы в "гражданку" не затянется, считает Крейденко.Кроме того, он напомнил, что спутниковая навигация для самолетов является "скорее вспомогательной, нежели основной". Пассажирские лайнеры могут использовать наземные навигационные маяки или в крайнем случае летать по бумажным картам.На некоторых самолетах и вовсе стоят четырехдиапазонные приемники, рассказал эксперт. Такие приборы могут принимать сигналы как от GPS и ГЛОНАСС, так и от еще не до конца введенных в эксплуатацию китайской Beidou и европейской Galileo.По данным СМИ, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в свою очередь сообщил, что госкорпорация направит в Минтранс и Росавиацию свои предложения по замене абонентского оборудования эксплуатирующихся в России самолетов с GPS на ГЛОНАСС.

https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html

https://ria.ru/20220422/gps-1784829629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), роскосмос, россия, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, gps, глонасс (система навигации)