Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как перевести российские самолеты с GPS на ГЛОНАСС - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220422/samolety-1784895165.html
Эксперт рассказал, как перевести российские самолеты с GPS на ГЛОНАСС
Эксперт рассказал, как перевести российские самолеты с GPS на ГЛОНАСС - РИА Новости, 22.04.2022
Эксперт рассказал, как перевести российские самолеты с GPS на ГЛОНАСС
Перевести эксплуатируемые в России гражданские самолеты с GPS на ГЛОНАСС можно достаточно быстро, наработки по приемным терминалам есть у многих предприятий,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:48
2022-04-22T13:48
туризм
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
роскосмос
россия
новости - туризм
самолеты
авиакомпании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784073886_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_c9eade5f9da1f04536c55e4e86be8ebe.jpg
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Перевести эксплуатируемые в России гражданские самолеты с GPS на ГЛОНАСС можно достаточно быстро, наработки по приемным терминалам есть у многих предприятий, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Вестник ГЛОНАСС" Константин Крейденко.Он уточнил, что для этого нужно оперативно выбрать наиболее подходящее из разработанных устройств, а также решить вопросы взаимодействия различных российских ведомств, "чтобы никто не тянул одеяло на себя". Кроме того, необходимо провести испытания и определить, какие устройства лучше всего подходят для конкретного вида самолетов.Основываясь на опыте военной авиации, которая уже давно летает только по ГЛОНАССу, можно предположить, что внедрение отечественной спутниковой системы в "гражданку" не затянется, считает Крейденко.Кроме того, он напомнил, что спутниковая навигация для самолетов является "скорее вспомогательной, нежели основной". Пассажирские лайнеры могут использовать наземные навигационные маяки или в крайнем случае летать по бумажным картам.На некоторых самолетах и вовсе стоят четырехдиапазонные приемники, рассказал эксперт. Такие приборы могут принимать сигналы как от GPS и ГЛОНАСС, так и от еще не до конца введенных в эксплуатацию китайской Beidou и европейской Galileo.По данным СМИ, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в свою очередь сообщил, что госкорпорация направит в Минтранс и Росавиацию свои предложения по замене абонентского оборудования эксплуатирующихся в России самолетов с GPS на ГЛОНАСС.
https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html
https://ria.ru/20220422/gps-1784829629.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784073886_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ccafac6b7e27c2231b824d1cc47d42d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), роскосмос, россия, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, gps, глонасс (система навигации)
13:48 22.04.2022
 
Эксперт рассказал, как перевести российские самолеты с GPS на ГЛОНАСС

Перевести российские самолеты с GPS на ГЛОНАСС можно довольно быстро, считает эксперт

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМодель космического аппарата российской глобальной навигационной системы "Глонасс-К"
Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Перевести эксплуатируемые в России гражданские самолеты с GPS на ГЛОНАСС можно достаточно быстро, наработки по приемным терминалам есть у многих предприятий, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Вестник ГЛОНАСС" Константин Крейденко.
Он уточнил, что для этого нужно оперативно выбрать наиболее подходящее из разработанных устройств, а также решить вопросы взаимодействия различных российских ведомств, "чтобы никто не тянул одеяло на себя". Кроме того, необходимо провести испытания и определить, какие устройства лучше всего подходят для конкретного вида самолетов.
Основываясь на опыте военной авиации, которая уже давно летает только по ГЛОНАССу, можно предположить, что внедрение отечественной спутниковой системы в "гражданку" не затянется, считает Крейденко.
Кроме того, он напомнил, что спутниковая навигация для самолетов является "скорее вспомогательной, нежели основной". Пассажирские лайнеры могут использовать наземные навигационные маяки или в крайнем случае летать по бумажным картам.
Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 08:00Туризм
Без самолетов по России: почему круиз на поезде — новый тренд
На некоторых самолетах и вовсе стоят четырехдиапазонные приемники, рассказал эксперт. Такие приборы могут принимать сигналы как от GPS и ГЛОНАСС, так и от еще не до конца введенных в эксплуатацию китайской Beidou и европейской Galileo.
По данным СМИ, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в свою очередь сообщил, что госкорпорация направит в Минтранс и Росавиацию свои предложения по замене абонентского оборудования эксплуатирующихся в России самолетов с GPS на ГЛОНАСС.
Пилот в кабине самолета - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
03:19
СМИ: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS
 
ТуризмТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоскосмосРоссияНовости - ТуризмСамолетыавиакомпанииGPSГЛОНАСС (система навигации)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала