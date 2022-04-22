09:01 22.04.2022 (обновлено: 10:21 22.04.2022)
"Роскосмос" предложит Минтрансу и Росавиации заменить GPS на ГЛОНАСС
Рогозин: "Роскосмос" предложит Минтрансу и Росавиации заменить оборудование GPS на ГЛОНАСС
Павильон "Роскосмоса". Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. "Роскосмос" предложит российским авиакомпаниям заменить оборудование американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
"Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС, которое также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы "Бэйдоу", — написал он.
Так Рогозин отреагировал на публикации в СМИ о том, что Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам подготовиться к возможному отключению GPS.
"На всех автомобилях, производимых в нашей стране или ввозимых в нашу страну, в соответствии с законодательством России с 1 января 2017 года установлена система ЭРА-ГЛОНАСС. Получается, что на десятках миллионов автомобилей это можно было установить, а на сотнях самолетов иностранного производства — нельзя?" — поинтересовался глава госкорпорации.
Он подчеркнул, что сейчас необходимо "в обязательном порядке" установить во всех аэропортах станции ГЛОНАСС для обеспечения высокоточного навигационного сигнала, а приемники ГЛОНАСС — на всех эксплуатирующихся в России самолетах.
США рассматривают возможность отключения России от GPS в рамках санкций.