https://ria.ru/20220422/gps-1784841045.html

"Роскосмос" предложит Минтрансу и Росавиации заменить GPS на ГЛОНАСС

"Роскосмос" предложит Минтрансу и Росавиации заменить GPS на ГЛОНАСС - РИА Новости, 22.04.2022

"Роскосмос" предложит Минтрансу и Росавиации заменить GPS на ГЛОНАСС

"Роскосмос" предложит российским авиакомпаниям заменить оборудование американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС, сообщил глава госкорпорации Дмитрий... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T09:01

2022-04-22T09:01

2022-04-22T10:21

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

глонасс (система навигации)

gps

в мире

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. "Роскосмос" предложит российским авиакомпаниям заменить оборудование американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале."Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС, которое также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы "Бэйдоу", — написал он.Так Рогозин отреагировал на публикации в СМИ о том, что Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам подготовиться к возможному отключению GPS.Он подчеркнул, что сейчас необходимо "в обязательном порядке" установить во всех аэропортах станции ГЛОНАСС для обеспечения высокоточного навигационного сигнала, а приемники ГЛОНАСС — на всех эксплуатирующихся в России самолетах.США рассматривают возможность отключения России от GPS в рамках санкций.

https://ria.ru/20220418/kosmos-1784074207.html

https://ria.ru/20220328/era-glonass-1780509489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), глонасс (система навигации), gps, в мире, роскосмос, дмитрий рогозин