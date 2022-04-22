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"Роскосмос" предложит Минтрансу и Росавиации заменить GPS на ГЛОНАСС - РИА Новости, 22.04.2022
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"Роскосмос" предложит Минтрансу и Росавиации заменить GPS на ГЛОНАСС
"Роскосмос" предложит Минтрансу и Росавиации заменить GPS на ГЛОНАСС - РИА Новости, 22.04.2022
"Роскосмос" предложит Минтрансу и Росавиации заменить GPS на ГЛОНАСС
"Роскосмос" предложит российским авиакомпаниям заменить оборудование американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС, сообщил глава госкорпорации Дмитрий... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T09:01
2022-04-22T10:21
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
глонасс (система навигации)
gps
в мире
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. "Роскосмос" предложит российским авиакомпаниям заменить оборудование американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале."Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС, которое также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы "Бэйдоу", — написал он.Так Рогозин отреагировал на публикации в СМИ о том, что Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам подготовиться к возможному отключению GPS.Он подчеркнул, что сейчас необходимо "в обязательном порядке" установить во всех аэропортах станции ГЛОНАСС для обеспечения высокоточного навигационного сигнала, а приемники ГЛОНАСС — на всех эксплуатирующихся в России самолетах.США рассматривают возможность отключения России от GPS в рамках санкций.
https://ria.ru/20220418/kosmos-1784074207.html
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), глонасс (система навигации), gps, в мире, роскосмос, дмитрий рогозин
09:01 22.04.2022 (обновлено: 10:21 22.04.2022)
 
"Роскосмос" предложит Минтрансу и Росавиации заменить GPS на ГЛОНАСС

Рогозин: "Роскосмос" предложит Минтрансу и Росавиации заменить оборудование GPS на ГЛОНАСС

© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. "Роскосмос" предложит российским авиакомпаниям заменить оборудование американской навигационной системы GPS на ГЛОНАСС, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
"Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС, которое также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы "Бэйдоу", — написал он.
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Так Рогозин отреагировал на публикации в СМИ о том, что Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам подготовиться к возможному отключению GPS.

"На всех автомобилях, производимых в нашей стране или ввозимых в нашу страну, в соответствии с законодательством России с 1 января 2017 года установлена система ЭРА-ГЛОНАСС. Получается, что на десятках миллионов автомобилей это можно было установить, а на сотнях самолетов иностранного производства — нельзя?" — поинтересовался глава госкорпорации.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо "в обязательном порядке" установить во всех аэропортах станции ГЛОНАСС для обеспечения высокоточного навигационного сигнала, а приемники ГЛОНАСС — на всех эксплуатирующихся в России самолетах.
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РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ГЛОНАСС (система навигации)GPSВ миреРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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