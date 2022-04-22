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СМИ: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS - РИА Новости, 22.04.2022
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СМИ: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS
СМИ: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS - РИА Новости, 22.04.2022
СМИ: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS, пишет газета "Известия". РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T03:19
2022-04-22T07:56
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
gps
глонасс (система навигации)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS, пишет газета "Известия".Соответствующее письмо глава ведомства Дмитрий Ядров направил гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переадресовали его руководству авиаперевозчиков."Госкорпорации по ОрВД" поручено оказывать содействие экипажам самолетов в случае отключения GPS, а пилотам следует немедленно сообщать диспетчерам об аномалиях в работе навигационной системы. Авиакомпании со своей стороны должны подготовить летный состав к такой угрозе.При отключении GPS пилоты должны быть способны контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств, отмечается в статье.Ранее сообщалось, что в США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационных системы GPS. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал, что отключить Россию от навигационной системы технически очень сложно, при этом национальная система ГЛОНАСС обеспечит глобальную точность навигационного сигнала.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), gps, глонасс (система навигации), туризм, новости - туризм
03:19 22.04.2022 (обновлено: 07:56 22.04.2022)
 
СМИ: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS

"Известия": Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПилот в кабине самолета
Пилот в кабине самолета - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS, пишет газета "Известия".

"Авиавласти России попросили перевозчиков подготовиться к полетам без GPS", - пишет издание.

Соответствующее письмо глава ведомства Дмитрий Ядров направил гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переадресовали его руководству авиаперевозчиков.
"Госкорпорации по ОрВД" поручено оказывать содействие экипажам самолетов в случае отключения GPS, а пилотам следует немедленно сообщать диспетчерам об аномалиях в работе навигационной системы. Авиакомпании со своей стороны должны подготовить летный состав к такой угрозе.
При отключении GPS пилоты должны быть способны контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств, отмечается в статье.
Ранее сообщалось, что в США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационных системы GPS. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал, что отключить Россию от навигационной системы технически очень сложно, при этом национальная система ГЛОНАСС обеспечит глобальную точность навигационного сигнала.
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