https://ria.ru/20220422/gps-1784829629.html

СМИ: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS

СМИ: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS - РИА Новости, 22.04.2022

СМИ: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS, пишет газета "Известия". РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T03:19

2022-04-22T03:19

2022-04-22T07:56

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

gps

глонасс (система навигации)

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156178/34/1561783403_0:396:2935:2047_1920x0_80_0_0_23d407cea391871d60951856432037d0.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS, пишет газета "Известия".Соответствующее письмо глава ведомства Дмитрий Ядров направил гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переадресовали его руководству авиаперевозчиков."Госкорпорации по ОрВД" поручено оказывать содействие экипажам самолетов в случае отключения GPS, а пилотам следует немедленно сообщать диспетчерам об аномалиях в работе навигационной системы. Авиакомпании со своей стороны должны подготовить летный состав к такой угрозе.При отключении GPS пилоты должны быть способны контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств, отмечается в статье.Ранее сообщалось, что в США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационных системы GPS. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал, что отключить Россию от навигационной системы технически очень сложно, при этом национальная система ГЛОНАСС обеспечит глобальную точность навигационного сигнала.

https://ria.ru/20220418/kosmos-1784074207.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), gps, глонасс (система навигации), туризм, новости - туризм