https://ria.ru/20220422/rusofobiya-1784952694.html

В Совфеде предложили создать "карту позора" стран-русофобов

В Совфеде предложили создать "карту позора" стран-русофобов - РИА Новости, 22.04.2022

В Совфеде предложили создать "карту позора" стран-русофобов

Создание специальной "карты позора" стран-русофобов для российских туристов принесет убытки этим странам от сокращения турпотока, некоторые "из них потеряют... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:23

2022-04-22T16:23

2022-04-22T16:23

общество

россия

совет федерации рф

андрей климов

русофобия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Создание специальной "карты позора" стран-русофобов для российских туристов принесет убытки этим странам от сокращения турпотока, некоторые "из них потеряют миллиарды", считает зампредседателя комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатор Андрей Климов."Я бы хотел в развитие предложения... для удобства использования не только бы составлял специальную книгу... надо "карту позора" сделать. Заходишь в интернет - а там "карта позора" - страны с особым видом русофобии должны там выделяться соответствующим цветом, чтобы наши туристы тоже ориентировались. И МИДу помочь в распространении этой карты. Зачем нам деньги-то отдавать в страны, руководство которых ведет такую работу. Некоторые страны на этом миллиарды потеряют - я не преувеличиваю", - сказал Климов в ходе телемоста в "Единой России" по проблеме западной русофобии в отношении российских граждан.Как добавил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров, инициатива также будет полезна для бизнеса.

https://ria.ru/20220422/evakuatsiya-1784919376.html

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Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, андрей климов, русофобия