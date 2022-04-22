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В Совфеде предложили создать "карту позора" стран-русофобов - РИА Новости, 22.04.2022
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В Совфеде предложили создать "карту позора" стран-русофобов
В Совфеде предложили создать "карту позора" стран-русофобов - РИА Новости, 22.04.2022
В Совфеде предложили создать "карту позора" стран-русофобов
Создание специальной "карты позора" стран-русофобов для российских туристов принесет убытки этим странам от сокращения турпотока, некоторые "из них потеряют... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:23
2022-04-22T16:23
общество
россия
совет федерации рф
андрей климов
русофобия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Создание специальной "карты позора" стран-русофобов для российских туристов принесет убытки этим странам от сокращения турпотока, некоторые "из них потеряют миллиарды", считает зампредседателя комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатор Андрей Климов."Я бы хотел в развитие предложения... для удобства использования не только бы составлял специальную книгу... надо "карту позора" сделать. Заходишь в интернет - а там "карта позора" - страны с особым видом русофобии должны там выделяться соответствующим цветом, чтобы наши туристы тоже ориентировались. И МИДу помочь в распространении этой карты. Зачем нам деньги-то отдавать в страны, руководство которых ведет такую работу. Некоторые страны на этом миллиарды потеряют - я не преувеличиваю", - сказал Климов в ходе телемоста в "Единой России" по проблеме западной русофобии в отношении российских граждан.Как добавил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров, инициатива также будет полезна для бизнеса.
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общество, россия, совет федерации рф, андрей климов, русофобия
16:23 22.04.2022
 
В Совфеде предложили создать "карту позора" стран-русофобов

Сенатор Климов: создание карты стран-русофобов принесет им миллиардные убытки

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСенатор Андрей Климов
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Создание специальной "карты позора" стран-русофобов для российских туристов принесет убытки этим странам от сокращения турпотока, некоторые "из них потеряют миллиарды", считает зампредседателя комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатор Андрей Климов.
"Я бы хотел в развитие предложения... для удобства использования не только бы составлял специальную книгу... надо "карту позора" сделать. Заходишь в интернет - а там "карта позора" - страны с особым видом русофобии должны там выделяться соответствующим цветом, чтобы наши туристы тоже ориентировались. И МИДу помочь в распространении этой карты. Зачем нам деньги-то отдавать в страны, руководство которых ведет такую работу. Некоторые страны на этом миллиарды потеряют - я не преувеличиваю", - сказал Климов в ходе телемоста в "Единой России" по проблеме западной русофобии в отношении российских граждан.
Как добавил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров, инициатива также будет полезна для бизнеса.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 14:37
В Совфеде не исключили эвакуации россиян из стран Запада
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФАндрей Климоврусофобия
 
 
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