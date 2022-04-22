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Джонсон назвал победу России на Украине "реалистичной вероятностью" - РИА Новости, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/rossiya-1784930149.html
Джонсон назвал победу России на Украине "реалистичной вероятностью"
Джонсон назвал победу России на Украине "реалистичной вероятностью" - РИА Новости, 22.04.2022
Джонсон назвал победу России на Украине "реалистичной вероятностью"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал реалистичной возможность победы России на Украине. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:21
2022-04-22T18:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
великобритания
борис джонсон
ситуация в днр и лнр
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ЛОНДОН, 22 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал реалистичной возможность победы России на Украине."Печально, что это реалистичная вероятность, конечно", - сказал Джонсон на пресс-конференции, комментируя оценки западных спецслужб о возможности продления спецоперации на Украине до конца года и победе России. Джонсон добавил, что Россия сейчас очень близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем. "Я боюсь, что ситуация на этой стадии непредсказуема", — сказал Джонсон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/operatsiya-1784864698.html
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в мире, россия, украина, великобритания, борис джонсон, ситуация в днр и лнр
15:21 22.04.2022 (обновлено: 18:30 22.04.2022)
 
Джонсон назвал победу России на Украине "реалистичной вероятностью"

Британский премьер Джонсон признал победу России на Украине "реалистичной вероятностью"

© AP Photo / Justin TallisПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Justin Tallis
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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ЛОНДОН, 22 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал реалистичной возможность победы России на Украине.
"Печально, что это реалистичная вероятность, конечно", - сказал Джонсон на пресс-конференции, комментируя оценки западных спецслужб о возможности продления спецоперации на Украине до конца года и победе России. Джонсон добавил, что Россия сейчас очень близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем. "Я боюсь, что ситуация на этой стадии непредсказуема", — сказал Джонсон.
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По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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