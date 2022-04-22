https://ria.ru/20220422/rossiya-1784930149.html

Джонсон назвал победу России на Украине "реалистичной вероятностью"

Джонсон назвал победу России на Украине "реалистичной вероятностью" - РИА Новости, 22.04.2022

Джонсон назвал победу России на Украине "реалистичной вероятностью"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал реалистичной возможность победы России на Украине. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:21

2022-04-22T15:21

2022-04-22T18:30

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ЛОНДОН, 22 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал реалистичной возможность победы России на Украине."Печально, что это реалистичная вероятность, конечно", - сказал Джонсон на пресс-конференции, комментируя оценки западных спецслужб о возможности продления спецоперации на Украине до конца года и победе России. Джонсон добавил, что Россия сейчас очень близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем. "Я боюсь, что ситуация на этой стадии непредсказуема", — сказал Джонсон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/operatsiya-1784864698.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, великобритания, борис джонсон, ситуация в днр и лнр