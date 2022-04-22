https://ria.ru/20220422/retsessiya-1784827976.html
Американские эксперты заявили, что рост инфляции грозит США рецессией
Американские эксперты заявили, что рост инфляции грозит США рецессией - РИА Новости, 22.04.2022
Американские эксперты заявили, что рост инфляции грозит США рецессией
Рост инфляции в США и ставок по ипотечным кредитам может привести к рецессии, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T02:14
2022-04-22T02:14
2022-04-22T02:14
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Рост инфляции в США и ставок по ипотечным кредитам может привести к рецессии, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.Ставки по ипотечным кредитам в США достигли 12-летнего максимума на прошлой неделе, цены на жилье установили новый рекорд в марте. Это происходит на фоне высочайшей за 40 лет инфляции.Профессор экономики и предпринимательства университета штата Джорджия Изабель Трилбу Монлуи предупредила, что компании, получающие рекордную прибыль, могут отказаться от снижения цен в случае рецессии. Она сказала, что люди могут винить рынок недвижимости, цены на бензин или проблемы с цепочкой поставок, но проблема есть и в корпоративной жадности."Хотя ФРС повысит процентные ставки, чтобы охладить рынок недвижимости и замедлить легкий доступ к деньгам, неясно, снизят ли цены компании, которые убедились, что рынок может выдержать определенную цену. Например, авиакомпании ввели сборы за багаж для борьбы с рецессией 2008 года и высокими ценами на топливо, но они никуда не делись, верно?" - сказала она.По словам Монлуи, хотя номинальная заработная плата выросла, реальная заработная плата снизилась. "Итак, у нас есть люди, которые усерднее работали последние два-три года, и они, по сути, зарабатывают меньше. Значительно меньше. Это очень важно для людей, которые уже жили от зарплаты до зарплаты", - сказала Монлуи.Она отметила, что рассчитывать на повышение зарплаты, которое поглотит инфляцию, работникам не приходится.
https://ria.ru/20220420/slabost-1784573701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
Американские эксперты заявили, что рост инфляции грозит США рецессией
Американский экономист Redfin Фэйрвезер заявил, что рост инфляции грозит США рецессией
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Рост инфляции в США и ставок по ипотечным кредитам может привести к рецессии, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.
Ставки по ипотечным кредитам в США
достигли 12-летнего максимума на прошлой неделе, цены на жилье установили новый рекорд в марте. Это происходит на фоне высочайшей за 40 лет инфляции.
"Сценарий при нынешних темпах будет заключаться в повышении процентных ставок, повышении цен и возможной рецессии, что маловероятно, но не невозможно", - сказал РИА Новости главный экономист Redfin Дэрил Фэйрвезер.
Профессор экономики и предпринимательства университета штата Джорджия
Изабель Трилбу Монлуи предупредила, что компании, получающие рекордную прибыль, могут отказаться от снижения цен в случае рецессии. Она сказала, что люди могут винить рынок недвижимости, цены на бензин или проблемы с цепочкой поставок, но проблема есть и в корпоративной жадности.
"Хотя ФРС
повысит процентные ставки, чтобы охладить рынок недвижимости и замедлить легкий доступ к деньгам, неясно, снизят ли цены компании, которые убедились, что рынок может выдержать определенную цену. Например, авиакомпании ввели сборы за багаж для борьбы с рецессией 2008 года и высокими ценами на топливо, но они никуда не делись, верно?" - сказала она.
По словам Монлуи, хотя номинальная заработная плата выросла, реальная заработная плата снизилась. "Итак, у нас есть люди, которые усерднее работали последние два-три года, и они, по сути, зарабатывают меньше. Значительно меньше. Это очень важно для людей, которые уже жили от зарплаты до зарплаты", - сказала Монлуи.
Она отметила, что рассчитывать на повышение зарплаты, которое поглотит инфляцию, работникам не приходится.