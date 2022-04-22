Рейтинг@Mail.ru
Гособвинение назвало приговор Рашкину справедливым - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/rashkin-1784877760.html
Гособвинение назвало приговор Рашкину справедливым
Гособвинение назвало приговор Рашкину справедливым - РИА Новости, 22.04.2022
Гособвинение назвало приговор Рашкину справедливым
Приговор депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ), получившему 3 года условно по делу о незаконной охоте, является справедливым, отягчающих обстоятельств суд не... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:06
2022-04-22T12:06
происшествия
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дело о незаконной охоте с участием рашкина
валерий рашкин
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760670361_0:0:1253:705_1920x0_80_0_0_1fc2ac9837f53e0674981ebc042726ca.jpg
КАЛИНИНСК (Саратовская обл.), 22 апр - РИА Новости. Приговор депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ), получившему 3 года условно по делу о незаконной охоте, является справедливым, отягчающих обстоятельств суд не установил, сообщил РИА Новости гособвинитель Алексей Иванов.В пятницу Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату охотиться сроком на 2 года."Я считаю, что то наказание, к которому суд приговорил подсудимых, оно в данном случае справедливое и соответствует характеру, степени общественной опасности совершенного преступления и личности подсудимых. Отягчающих обстоятельств суд не установил", - сказал Иванов.Он добавил, что в течение 10 дней прокуратура решит, будет ли обжаловать приговор.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкин обвиняется по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.
https://ria.ru/20220422/rashkin-1784851308.html
https://ria.ru/20220418/okhota-1784041657.html
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760670361_69:0:1009:705_1920x0_80_0_0_74617063744af644a13599a9df1b519e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дело о незаконной охоте с участием рашкина, валерий рашкин, кпрф
12:06 22.04.2022
 
Гособвинение назвало приговор Рашкину справедливым

Гособвинение назвало приговор депутату Госдумы от КПРФ Рашкину справедливым

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВалерий Рашкин
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Валерий Рашкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНСК (Саратовская обл.), 22 апр - РИА Новости. Приговор депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ), получившему 3 года условно по делу о незаконной охоте, является справедливым, отягчающих обстоятельств суд не установил, сообщил РИА Новости гособвинитель Алексей Иванов.
В пятницу Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату охотиться сроком на 2 года.
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин
10:27
Рашкин назвал произошедшее с ним уроком
"Я считаю, что то наказание, к которому суд приговорил подсудимых, оно в данном случае справедливое и соответствует характеру, степени общественной опасности совершенного преступления и личности подсудимых. Отягчающих обстоятельств суд не установил", - сказал Иванов.
Он добавил, что в течение 10 дней прокуратура решит, будет ли обжаловать приговор.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкин обвиняется по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 10:42
Саратовские власти отказались от купленного Рашкиным лося
 
ПроисшествияСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дело о незаконной охоте с участием РашкинаВалерий РашкинКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала