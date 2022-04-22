https://ria.ru/20220422/rashkin-1784877760.html

Гособвинение назвало приговор Рашкину справедливым

Гособвинение назвало приговор Рашкину справедливым - РИА Новости, 22.04.2022

Гособвинение назвало приговор Рашкину справедливым

Приговор депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ), получившему 3 года условно по делу о незаконной охоте, является справедливым, отягчающих обстоятельств суд не... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:06

2022-04-22T12:06

2022-04-22T12:06

происшествия

саратовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дело о незаконной охоте с участием рашкина

валерий рашкин

кпрф

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КАЛИНИНСК (Саратовская обл.), 22 апр - РИА Новости. Приговор депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ), получившему 3 года условно по делу о незаконной охоте, является справедливым, отягчающих обстоятельств суд не установил, сообщил РИА Новости гособвинитель Алексей Иванов.В пятницу Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату охотиться сроком на 2 года."Я считаю, что то наказание, к которому суд приговорил подсудимых, оно в данном случае справедливое и соответствует характеру, степени общественной опасности совершенного преступления и личности подсудимых. Отягчающих обстоятельств суд не установил", - сказал Иванов.Он добавил, что в течение 10 дней прокуратура решит, будет ли обжаловать приговор.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкин обвиняется по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.

https://ria.ru/20220422/rashkin-1784851308.html

https://ria.ru/20220418/okhota-1784041657.html

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Ольга Маркова

происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дело о незаконной охоте с участием рашкина, валерий рашкин, кпрф