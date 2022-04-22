https://ria.ru/20220422/rashkin-1784851937.html

Рашкин признал вину в незаконной охоте

Рашкин признал вину в незаконной охоте - РИА Новости, 22.04.2022

Рашкин признал вину в незаконной охоте

Депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что признает вину в незаконной охоте, но сослался на незнание закона. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:31

2022-04-22T10:31

2022-04-22T10:31

валерий рашкин

происшествия

дело о незаконной охоте с участием рашкина

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769243075_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_0d28098ea4ac81ec132727a0fd6c665a.jpg

КАЛИНИНСК (Саратовская область), 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что признает вину в незаконной охоте, но сослался на незнание закона."Отобрали документы у моих друзей-охотников. У них не оказалось документа. Я на себя разрешение не выписывал… А если нет документа, значит, в любом случае, я не проверил, я не убедился, я доверился своим друзьям… Незнание закона не снимает вину… Поэтому я ее признаю, объективно, я ее признаю", - сказал Рашкин, отвечая на вопросы журналистов перед началом заседания в суде.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкин обвиняется по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Ранее защита сообщала, что Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.Процесс в Калининском районном суде идет с 31 марта. Как сообщил ранее РИА Новости адвокат Рашкина Константин Лазарев, гособвинитель попросил суд приговорить депутата к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года, а его защита просит прекратить уголовное преследование и назначить судебный штраф.Суд в среду удалился в совещательную комнату для постановления приговора, его оглашение проходит без участия прессы из-за действующего в суде приказа об "ограничительных мерах в связи с угрозой распространения коронавируса".Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.

https://ria.ru/20220421/rashkin-1784670873.html

https://ria.ru/20211222/rashkin-1764943324.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валерий рашкин, происшествия, дело о незаконной охоте с участием рашкина, кпрф