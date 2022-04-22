Рейтинг@Mail.ru
Названы популярные города для пасхальных путешествий - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220422/puteshestviya-1784747564.html
Названы популярные города для пасхальных путешествий
Названы популярные города для пасхальных путешествий - РИА Новости, 22.04.2022
Названы популярные города для пасхальных путешествий
Эксперты рассказали, какие города России выбирают паломники для пасхальных путешествий, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T06:40
2022-04-22T06:40
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
казань
москва
туризм
туристы
пасха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40676/57/406765791_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_fd24a81246decd6957bc418b9ecdddbe.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие города России выбирают паломники для пасхальных путешествий, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru.В топ-3 вошли Санкт-Петербург, Казань и Москва, следует из результатов исследования, основанных на данных бронирований жилья туристами.Также в рейтинг попали Осташков, Петрозаводск, Дивеево, Ярославль, Великий Новгород, Бахчисарай и Владимир.Уточняется, что чаще всего россияне бронируют номера на срок от двух до четырех дней и тратят на проживание от 2,8 до 5,4 тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20220421/puteshestviya-1784489493.html
санкт-петербург
казань
москва
осташков
ярославль
великий новгород
владимир
бахчисарай (крым)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40676/57/406765791_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_c6f89fe41e97fb5c4fe49237fcb2d5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, санкт-петербург, казань, москва, туризм, туристы, пасха, осташков, ярославль, великий новгород, владимир, бахчисарай (крым)
06:40 22.04.2022
 
Названы популярные города для пасхальных путешествий

Эксперты узнали, какие города паломники выбирают для пасхальных путешествий

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПраздник Крещения в Серафимо-Дивеевском монастыре
Праздник Крещения в Серафимо-Дивеевском монастыре - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие города России выбирают паломники для пасхальных путешествий, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru.
В топ-3 вошли Санкт-Петербург, Казань и Москва, следует из результатов исследования, основанных на данных бронирований жилья туристами.
Также в рейтинг попали Осташков, Петрозаводск, Дивеево, Ярославль, Великий Новгород, Бахчисарай и Владимир.
Уточняется, что чаще всего россияне бронируют номера на срок от двух до четырех дней и тратят на проживание от 2,8 до 5,4 тысячи рублей в сутки.
Туристы в номере отеля - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 00:40Туризм
Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники
 
ТуризмНовости - ТуризмСанкт-ПетербургКазаньМоскваТуризмтуристыПасхаОсташковЯрославльВеликий НовгородВладимирБахчисарай (Крым)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала