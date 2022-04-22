https://ria.ru/20220422/puteshestviya-1784747564.html
Названы популярные города для пасхальных путешествий
Названы популярные города для пасхальных путешествий - РИА Новости, 22.04.2022
Названы популярные города для пасхальных путешествий
Эксперты рассказали, какие города России выбирают паломники для пасхальных путешествий, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T06:40
2022-04-22T06:40
2022-04-22T06:40
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие города России выбирают паломники для пасхальных путешествий, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru.В топ-3 вошли Санкт-Петербург, Казань и Москва, следует из результатов исследования, основанных на данных бронирований жилья туристами.Также в рейтинг попали Осташков, Петрозаводск, Дивеево, Ярославль, Великий Новгород, Бахчисарай и Владимир.Уточняется, что чаще всего россияне бронируют номера на срок от двух до четырех дней и тратят на проживание от 2,8 до 5,4 тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20220421/puteshestviya-1784489493.html
санкт-петербург
казань
москва
осташков
ярославль
великий новгород
владимир
бахчисарай (крым)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, санкт-петербург, казань, москва, туризм, туристы, пасха, осташков, ярославль, великий новгород, владимир, бахчисарай (крым)
Названы популярные города для пасхальных путешествий
Эксперты узнали, какие города паломники выбирают для пасхальных путешествий
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие города России выбирают паломники для пасхальных путешествий, сообщают в пресс-службе сервиса Tvil.ru.
В топ-3 вошли Санкт-Петербург, Казань и Москва, следует из результатов исследования, основанных на данных бронирований жилья туристами.
Также в рейтинг попали Осташков, Петрозаводск, Дивеево, Ярославль, Великий Новгород, Бахчисарай и Владимир.
Уточняется, что чаще всего россияне бронируют номера на срок от двух до четырех дней и тратят на проживание от 2,8 до 5,4 тысячи рублей в сутки.