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Минобороны России опубликовало очередной список украинских потерь

Минобороны России опубликовало очередной список украинских потерь - РИА Новости, 22.04.2022

Минобороны России опубликовало очередной список украинских потерь

Минобороны опубликовало новый список потерь, которые понесла украинская сторона за время российской специальной военной операции. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:02

2022-04-22T12:02

2022-04-22T13:55

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

сергей лавров

донбасс

украина

россия

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало новый список потерь, которые понесла украинская сторона за время российской специальной военной операции.В выложенных документах, составленных на украинском языке, даны сведения о раненых, погибших и дезертировавших военнослужащих Третьей оперативной бригады Нацгвардии Украины, войсковая часть 3017. Приведены обстоятельства получения ранений, причины смерти, указано местонахождение тел.В опубликованных списках 15 погибших, 68 раненых, 22 пленных. Кроме того пятеро дезертировали, шесть человек числятся пропавшими без вести. Отмечается, что информация актуальна на 29 марта 2022 года.Это уже пятая публикация Минобороны с задокументированными потерями украинской стороны.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса. Военные уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Министр иностранных дел Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, сергей лавров, донбасс, украина, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины